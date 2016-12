Els carrers amagats d’Ordino surten amb el Mercat de Nadal

La Fira de Nadal d’Ordino va comptar ahir amb l’espai l’Era d’Ordino i un total de 10 parades d’objectes ornamentals, de decoració, espelmes, paper i cartronatges, flors seques o antiguitats.



La Fira s’allargarà fins el proper dissabte i, segons informa l’ANA, convida els visitants a acostar-se als carrers de la població menys coneguts. El conseller de Turisme i Esports del comú, Jordi Serracanta, va destacar durant la inauguració la intenció de treballar amb aquesta proposta durant els propers tres anys i anar «pas a pas» per consolidar la proposta de Fira de Nadal.



Així, l’espai compta amb circuits de jocs tradicionals fets de fusta, tallers per a infants per aprendre a fer segells de Nadal, actuacions musicals, contacontes o una degustació de sucs verds. Tot plegat es pot trobar al carrer i la plaça Major, així com a la plaça Ferino.



Enguany la iniciativa ha comptat amb la participació de la part pública i privada que ha obtingut, segons el conseller, un «resultat magnífic», perquè els visitants de la Fira «descobreixen la part del centre històric».



Dissabte es realitzarà la cantada de Nadales amb la Coral Casamanya i el concert amb l’Escola de Música de les Valls del Nord.