Centrats en no perdre pilotes

Diumenge hi ha un dels plats forts de la temporada al Poliesportiu d’Andorra. Es presenta l’FC Barcelona Lassa, en un dels duels més atractius que es pot viure aquesta temporada al pavelló. El BC MoraBanc Andorra confia en trencar la ratxa de dues derrotes seguides i mantenir la imbatibilitat mostrada fins al moment com a local. Per aconseguir-ho la consigna és senzilla: no donar facilitats al rival.



I en aquest sentit està el no permetre que el rival pugui imprimir velocitat. «Contra els grans equips és molt important no tenir moltes pèrdues de pilota, perquè si les tens ells poden córrer. I quan poden fer-ho i anoten fàcil és fa encara més difícil», indica Thomas Schreiner. Aquest serà «un partit complicat, però sempre és bo poder jugar i competir amb els millors equips d’Europa, i el Barcelona ho és», però més que fixar-se en el rival, «l’important és estar concentrats en nosaltres mateixos» per no cometre aquestes errades que poden ser decisives. Té clar que s’ha de «pressionar la pilota i ser agressius en defensa. Llavors és més fàcil per a nosaltres córrer al contraatac i fa el joc més fàcil».



Davant tindrà a una peça determinant com és Tyrese Rice, que fa moure el seu equip i que aporta un bon grapat de punts, capaç de decidir un partit, com va fer davant l’Herbalife Gran Canària. «És un dels millors jugadors d’Europa dels últims anys i ha fet una molt bona temporada fins ara, però no només es tracta de com defensem a Rice, sinó a tot l’equip». Tot el conjunt és el que s’ha de tenir en compte: «No estic preocupat només per un jugador». Schreiner confia en seguir amb la ratxa com a local, tot i que al davant hi hagi tot un Barça, perquè «si no crec que no podem guanyar no vaig a entrenar ni jugar».

Comença el repte del 17K / Avui, a les 19.15 hores, arrenca el repte dels 17K de Ferran Teixidó al Poliesportiu d’Andorra, en benefici d’Unicef. Estarà pujant escales fins a la prèvia del matx amb el Barça. Està estimat que acabi mitja hora bans del partit, cap a les 17.30 hores de diumenge. En l’inici del desafiament tindrà relleus de personalitats de la vida públic del país. El primer serà de la ministra d’Esports, Olga Gelabert.