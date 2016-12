Fer un pas endavant

Amb la temporada finalitzada queda pensar en el futur. En la pròxima Xavi Cardelús continuarà al Campionat d’Europa de Moto2. Sobre la taula té l’oferta de renovació de Promoracing, així com d’altres dos equips. Busca un projecte que li permeti fer el salt i poder aspirar al podi en cadascuna de les curses del calendari.



En el seu segon any al campionat va concloure a la vuitena posició. «Estic satisfet perquè he fet un pas endavant molt important pel que fa al pilotatge. A tots els circuits he millorat, no només els meus temps per volta, sinó sobretot, la manera de traçar i abordar els revolts per aconseguir ser més ràpid, deixar córrer la moto de manera diferent i sacrificar velocitat en alguns punts per guanyar-la sortint», indica Cardelús. «He aconseguit establir un ritme de cursa competitiu ja des dels entrenaments», però admet que «potser em costa més marcar una volta molt ràpida que m’asseguri una bona posició a la graella de sortida, però el meu ritme de cursa és i ha estat superior al de molts pilots que es classificaven per davant meu als entrenaments».



Recorda que a la darrera cursa, a Xest, «vaig remuntar del 22è al setè lloc final, perquè el meu ritme era superior al de molts dels pilots que em precedien. Sense haver hagut de remuntar un bon grapat de posicions a les primeres voltes d’algunes curses, hauria pogut estar entre els sis primers amb més freqüència perquè el temps invertit en avançar rivals l’hauria pogut dedicar a mantenir el ritme dels de davant. De tota manera, he notat molt l’evolució respecte l’any passat i estic molt satisfet». A la general va quedar-se a només tres punts de la setena plaça. «Crec que podria haver lluitat per acabar sisè, però el cert és que la categoria ha estat molt competida i els zeros de la segona cursa a MotorLand on vaig protagonitzar una caiguda espectacular al principi de la prova, i de la primera de les dues curses de la cita del Circuit de Catalunya, han pesat molt a l’hora de definir la posició final del Campionat».



De cara a la propera temporada busca seguir progressant: «No em plantejo res més que no sigui estar permanentment entre els cinc primers i lluitar pel podi a la majoria de les curses. Crec que he adquirit força maduresa i puc estar en condicions de fer-ho si treballo cada dia, no només a la pista, sinó fora d’ella; al gimnàs, fent supermotard i seguint tota la preparació que em permeti afrontar les cuses amb el millor estat de forma possible». I per aconseguir-ho té l’opció de seguir amb l’actual equip, o bé canviar d’aires: «Vull deixar clar que els dos anys que porto a l’equip Promoracing han estat molt positius i que el nivell d’entesa i compenetració amb tots els membres de l’equip és molt gran. Hem format un grup de treball molt compacte i això s’ha reflectit a la pista. De cara al 2017 tinc diferents opcions obertes», i la prioritat és «comptar amb els mitjans que em permetin aspirar al màxim, tant des del punt de vista tècnic, com material i humà». Ara compta sobre la taula amb «la proposta de Promoracing i altres dues que també són molt competitives. Espero tancar aquest capítol ben aviat per poder centrar-me en treballar de cara a la pròxima temporada. El que és segur, però, és que l’opció triada serà la que ens permeti ser més competitius i assolir els objectius que ens plantegem per a la meva tercera temporada a la categoria de Moto2, que hauria de ser la que em permetés el posterior salt al Campionat del Món de l’especialitat».