Justo Molinero torna amb l'obra 'Novios con solera'

Justo Molinero i Los Descastaos tornen als teatres amb l’espectacle Novios con solera, un xou que portaran a Andorra. La temporada passada van aconseguir un gran èxit amb l’obra Ahora me toca a mí, i ara el seu propòsit és superar-se. L’obra es representarà l’1 d’abril a la tarda a l’Auditori Claror del Centre Congressos de Sant Julià de Lòria. Les entrades encara no han sortit a la venda. El líder de Radio Tele Taxi s’atreveix a pujar-se de nou als escenaris amb una comèdia. Perfecto i Virtudes surten junts des de fa 21 anys, i en una de les tantes tardes avorrides i monòtones que passen junts passarà alguna cosa diferent. L’autor del sainet és José Cedeña. que va escriure el guió l’any 2010.



Després de més de 30 anys fent ràdio, Justo Molinero ha decidit provar sort amb l’actuació. A Novios con solera presenta una proposta que combina poesia, humor i música. Un espectacle on es mostren imatges, cançons, poemes, sainets i coples per oblidar els mals moments i recordar èpoques viscudes.



«La ràdio és la meva vida però, si els dic que aquesta és la gran il·lusió de la meva vida, què dirien? Però si a més els dic que compto amb l’ajuda dels meus companys i cantants; homes i dones de tota la geografia ... que bonic, no? Crec que ha arribat l’hora d’aixecar el teló per fer el que mai hem fet, apropar-nos a tots vostès per interpretar altres personatges», ha dit Molinero.