La desviació d’Acs-dels-Tèrmes serà inaugurada dilluns que ve

Notícia La desviació d'Acs-dels-Tèrms serà inaugurada dilluns que ve Martí es reuneix amb les autoritats del departament francès El cap de Govern, Toni Martí, amb el president del Consell departamental, Henri Nayrou.

El cap de l’executiu, Toni Martí, va mantenir ahir una reunió amb les autoritats del departament francès de l’Arieja, per tal de conèixer les millores que té previstes França en la xarxa viària que connecta el país veí amb Andorra, més concretament la carretera nacional 20 (RN20). Martí va recalcar el compromís del Principat a seguir col·laborant en els projectes de millora, com és el cas de les futures obres a la RN20, per tal d’instal·lar proteccions contra les allaus. El cap de Govern, acompanyat d’altres autoritats del país, assistirà aquest dilluns a la inauguració de la desviació d’Acs-dels-Tèrmes, que ha tingut un cost de 69 milions d’euros. Les autoritats franceses van informar Martí de tots els projectes de millora que té previst el país gal a la xarxa viària que dóna accés a Andorra, sobretot centrats en la carretera nacional 20 (RN20), una de les vies d’accés a Andorra des de França. Martí va ressaltar el compromís amb les diferents iniciatives del país veí per la millora de les carreteres d’accés al Principat.