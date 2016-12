Notícia L’OMS veu amb bons ulls el Camí dels drets humans El camí de 30 km el van recorre refugiats espanyols i francesos Un moment de la intervenció del ministre de Salut, Carles Álvarez,en la conferència d'alt nivell de l'OMS a París. Autor/a: SFG

El ministre de Salut Carles Álvarez va presentar a la conferència d’alt nivell de l’OMS que aquest dijous es va tancar a París, el projecte Camí saludable dels drets humans d’Andorra.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha acollit de manera positiva el projecte, iniciativa coparticipada pel Govern i els comuns que es va presentar la setmana passada. El projecte ha estat seleccionat per l’OMS pel seu caràcter transversal, per coincidir amb la temàtica de la conferència i per complir amb les directrius i recomanacions propugnades per l’organisme internacional, segons van posar ahir en relleu des de l’Executiu en un comunicat.

La iniciativa andorrana ha estat qualificada d’atractiva per la seva simplicitat i perquè té un doble objectiu. D’una banda, contribueix a la promoció de l’activitat física com a hàbit saludable i de l’altra, permet difondre el patrimoni en general d’Andorra, segons consta en el mateix comunicat.

El ministre Álvarez té previst reunir-se la setmana vinent amb els cònsols per tal de transmetre’ls personalment el resultat de la presentació del projecte a París durant la conferència de l’OMS, i articular la coordinació conjunta per a la posada en marxa d’aquest camí, prevista per la primavera de 2017.

El Camí saludable dels drets humans d’Andorra tindrà un recorregut de 30 quilòmetres, unint dos punts simbòlics que en la història recent havien estat llocs de pas de refugiats des de terres franceses i espanyoles cap a Andorra.