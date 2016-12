Notícia Compromís demana que les obres figurin als pressupostos Remarca que és un dels punts negres de la xarxa viària catalana Pedres al congost de Tresponts, on es reclama un túnel.

El grup municipal de Compromís x La Seu presentarà al proper plenari municipal, dilluns vinent, una moció perquè l’ajuntament urgellenc exigeixi al Departament de Territori de la Generalitat una modificació pressupostària que garanteixi l’inici de les obres del túnel de Tresponts aquest any vinent, tal com ha anunciat la conselleria.

En un comunicat, Compromís ha recordat que «el congost de Tresponts ha estat històricament un dels indrets més perillosos dins de la xarxa viària pirinenca» i que aquesta perillositat «ha tornat a quedar palesa a causa de recents accidents greus provocats pel despreniment de rocs sobre la carretera».

També apunten que «gràcies a la pressió realitzada, d’una banda al territori pels veïns comarcals amb la recollida de signatures i manifestacions públiques i, de l’altra, al Parlament de Catalunya a través de les propostes del diputat Òscar Ordeig», es va aconseguir «per fi l’aprovació de la construcció del Túnel de Tres Ponts, a més a més de mesures preventives mitjançant xarxes de seguretat al propi congost, mentre durés la construcció del Túnel».

Poc després de l’aprovació al Parlament d‘aquestes propostes, al 2015, es va realitzar la col·locació de xarxes a diversos punts del tram viari.

Malgrat això, remarquen, «la mesura no ha evitat que continuï la perillosa caiguda de grans rocs sobre l’asfalt viari.