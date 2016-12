Notícia ERC proposa adherir-se a la Reforma Horària La moció planteja fer una prova pilot a la ciutat per conèixer com s’aplicaria Xerrada informativa a la Seu sobre la Reforma Horària.

El grup municipal d’ERC la Seu presentarà tres mocions al proper plenari de l’Ajuntament urgellenc, aquest dilluns vinent. En la primera, la formació republicana proposa que el consistori s’adhereixi a a la iniciativa per a la Reforma Horària.

Concretament, Esquerra planteja que el municipi organitzi una prova pilot en coordinació amb l’entitat promotora.

D’altra banda, Esquerra Republicana la Seu proposa també la creació d’un consell de promoció econòmica de la Seu d’Urgell, on hi hagi representats tots els agents de l’àmbit del municipi amb l’objectiu de treballar conjuntament en una mateixa direcció i de forma ordenada.

Finalment, els republicans sol·liciten a l’ajuntament l’adhesió al programa d’identificació genètica de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.