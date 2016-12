Notícia El jutge envia a la presó el pare de la Nadia i li treu la custòdia a la mare Els Mossos revelen que s’han gastat 600.000 euros en despeses personals Marga Garau i el seu advocat, Alberto Martín, ahir als jutjats de la Seu. Autor/a: EFE/QUIQUE GARCÍA

El El jutge que investiga la suposada estafa en els donatius per al tractament de la Nadia, la nena amb una malaltia rara, va acordar ahir enviar a la presó sense fiança al pare i va deixar en llibertat amb càrrecs a la mare, si bé li ha tret la custòdia de la menor, d’11 anys d’edat.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el titular del jutjat d’instrucció número 1 de la Seu d’Urgell (Lleida) ha acordat, com sol·licitava la fiscalia, enviar a la presó Fernando Blanco, el pare de Nadia , per un delicte d’estafa, ja que suposadament va desviar per a altres fins 600.000 dels 918.000 euros que havien recaptat en donatius per al tractament de la nena.

El jutge també ha acordat deixar a la mare, Marga Garau, en llibertat amb càrrecs, encara que ha suspès la seva pàtria potestat sobre Nadia, que quedarà sota la tutela d’una familiar, situació que es comunicarà a la Generalitat, segons fonts judicials.

Després d’interrogar al llarg del dia el pare i la mare de la menor, que van ser detinguts dimecres passat pels Mossos d’Esquadra, el jutge ha acordat les mesures cautelars plantejades per la fiscalia, després que els moviments bancaris han acreditat que la família va gastar en coses alienes al tractament de la menor 600.000 dels 918.000 euros que van recaptar en donatius per a la nena des de l’any 2008.

El jutge ha acordat enviar a la presó el pare de Nadia després de subratllar la gravetat de l’acusació, la seva especial implicació en la suposada estafa, la seva capacitat econòmica, la seva falta d’arrelament, la possibilitat de destruir proves, la seva reiteració delictiva i la seva evident facilitat per sortir d’Espanya, segons fonts judicials.

Respecte de la mare, el fiscal havia sol·licitat que quedés en llibertat amb càrrecs i que se suspengués la pàtria potestat dels progenitors, perquè la custòdia de la nena quedés en mans d’una tia materna amb residència a Mallorca.

«Es tractaria d’evitar en la mesura possible la continuació de l’exposició pública de la menor i que pugui fer una vida normalitzada, la qual cosa amb la progenitora resulta impossible ara mateix», segons la Fiscalia.

Blanco, de 52 anys i de nacionalitat espanyola, detingut des de dimarts al vespre, va declarar ahir davant del jutge. La seva arribada en un vehicle policial va aixecar molta expectació entre els nombrosos mitjans de comunicació d’arreu de l’Estat espanyol aplegats davant dels jutjats. La mare, Marga Garau, de 44 anys i de nacionalitat espanyola, que també va ser detinguda dimarts però va ser posada en llibertat unes hores després, va arribar per propi peu als jutjats, acompanyada del seu advocat, Alberto Martín, per declarar després del seu marit.

Durant la jornada d’ahir, la Policia va explicar que agents de la Divisió d’Investigació Criminal adscrits a l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial dels Pirineus Occidentals van detenir dimarts Fernando Blanco després d’escapar-se d’un control policial a la Cerdanya, que s’havia muntat perquè hi havia risc de fuga. En el moment de la detenció, l’home portava 1.450 euros en efectiu, dos rellotges de luxe i diversos dispositius electrònics d’alta gamma, a més d’una pistola de fogueig i cartutxos de rifle.

La policia també ha revelat que el 7 de desembre, cap a mitjanit, va efectuar un escorcoll al domicili familiar de Fígols i Alinyà. Els policies hi van trobar 1.845 euros en efectiu, 32 rellotges d’alta gamma valorats en 50.000 euros, una estilogràfica, un ordinador, tres tauletes electròniques i tres telèfons mòbils, tots d’alta gamma, i marihuana.



UN MILIÓ D’EUROS / La Policia va detallar ahir que els progenitors de la nena havien recaptat 918.000 euros en donatius que s’havien de destinar a intervencions mèdiques de la nena i que, finalment, no s’haurien dut a terme. D’aquesta quantitat, ja se n’haurien gastat prop de 600.000, i els saldos dels comptes bloquejats a la parella ascendeixen a 319.676 euros en dipòsits que havien efectuat en dues entitats bancàries.

La investigació ha conclòs que els pares de la menor serien els presumptes autors d’un delicte d’estafa, com es desprèn dels estudis dels moviments bancaris i dels diversos testimonis del cas. En aquests moments encara no es pot determinar el nombre total d’afectats tot i que es tractaria d’un nombre molt elevat de persones.

De l’estudi dels moviments dels comptes se’n desprèn una gran quantitat de reintegraments i despeses sense que tinguessin cap mena de relació amb el tractament mèdic de la menor. La casa de lloguer on residia la família tenia un cost anual de 9.800 euros que assumia l’associació creada per recaptar fons per a la nena i que s’havia fet un pagament a una empresa d’automoció per valor de 24.500 euros. Blanco i Garau també van utilitzar 50.000 euros dels comptes de la fundació que porta el nom de la nena per pagar a un concessionari de vehicles, segons va revelar ahir SER Andorra.

La investigació també ha descobert que diversos pediatres de l’Alt Urgell haurien contactat amb un centre hospitalari d’infants de Barcelona on tracten malalties rares, com la tricotiodistròfia que pateix la nena, tot i l’oposició del pare de la menor, que va explicar que el tractament el portaven des de Mallorca i Houston. Paral·lelament, el pediatra de capçalera de la nena es va interessar per obtenir informes mèdics de la nena, sense èxit.

La investigació es va iniciar el dia 2 de desembre quan els Mossos van tenir accés a una informació segons la qual diverses persones havien traslladat a mitjans de comunicació que, al darrere d’una col·lecta que duia a terme un matrimoni de la localitat de Fígols d’Organyà per recaptar fons per a la seva filla afectada d’una malaltia greu, hi hauria un delicte d’estafa.

L’any 2008 els pares de la menor van iniciar una campanya per aconseguir donatius destinats al tractament mèdic de la seva filla, a la qual havien diagnosticat una malaltia greu i poc comuna.