Notícia Ski Andorra creu que els monitors d’esquí «només estan fent soroll» Vallnord passa la decisió a l’organisme que agrupa les estacions i Grandvalira ajorna la resposta Un grup d’esquiadors al telecadira de l’estació d’Arinsal. Autor/a: TONY LARA

Després de la demanda de l’Associació Andorrana de Monitors d’Esquí (AAME) perquè el preu mitjà de l’hora de classe passi de 18,5 euros a 22,5 euros, arriba la resposta d’Ski Andorra. L’organisme que agrupa les dues estacions en temes promocionals considera que el col·lectiu «només està fent soroll» i afirma que no té potestat per influir en la remuneració dels professors d’esquí. La directora d’Ski Andorra, Montse Guerrero, va manifestar ahir que és una decisió que depèn de cada societat i que, per tant, «no es tractarà des d’aquí». «Cada estació tindrà els seus criteris. Són ells el que valoren el preu que han de pagar», va sentenciar. I va insistir en què «des d’Ski Andorra no es farà cap comunicat al respecte». En resposta, el president de l’associació va reiterar que «arribarem al fons de la qüestió i sentiran soroll». «El nostre tarannà és de buscar una solució però si no trobem l’actitud ja vam avisar que aquest any no ens quedaríem de braços plegats», va avançar.



Pel que fa a les estacions d’esquí, i malgrat els intents d’aquest rotatiu, no es va obtenir resposta. En el cas de Vallnord es va indicar que calia parlar amb Ski Andorra –Ski Andorra contestava que calia parlar amb les estacions. I, pel que fa a Grandvalira, es va deixar a l’espera d’una resposta en els propers dies. Tot plegat, a l’entendre del president de l’associació, «una fugida més endavant».



Reunió entre escoles i associació/ Guerrero també va explicar que fa unes setmanes ja es van reunir amb els directors de les escoles d’esquí i l’associació de monitors. Durant la trobada, «l’associació ja va posar sobre la taula les seves inquietuds» i «les coses van en el seu curs».



En aquest sentit, Iriarte va indicar que «és cert que s’han fet petits avenços» com ara que a partir de l’any que ve els monitors no s’hagin de pagar l’equipament o que els professors vagin correctament identificats amb la titulació i el grau de formació del qual disposen. «Són millores mínimes i de sentit comú que van en favor de les dues parts, però són insuficients», apuntava.



Amb tot, va insistir el president de l’associació, «quan va arribar el moment de parlar de números no vam aconseguir cap acord». Segons va explicar Iriarte, els directors de les escoles d’esquí «ens va dir que ells no tenen potestat per decidir el preu de les hores de les classes perquè depenen de l’empresa». Per això, l’AAME va decidir demanar una reunió amb els alts càrrecs de Grandvalira i Vallnord per plantejar-los la seva demanda. De moment però, no han rebut resposta. «Demanem reunir-nos ni que sigui perquè ens diguin que no hi ha res a fer. Després nosaltres ja decidirem les accions a emprendre», comentava.



Pel que fa a l’acord al qual es va arribar ara fa deu anys entre l’associació i les estacions d’esquí i segons el qual es va pactar que la remuneració dels monitors augmentaria de forma proporcional a l’increment del que paguen els clients o, com a mínim, a l’IPC, Montse Guerrero va recordar que «no hi ha res firmat ni sé que és el que es va detallar».



El futur dels monitors del país/ Carles Iriarte va insistir en remarcar que «nosaltres no entenem un futur d’Andorra sense monitors del país». I va agregar, en referència a les paraules de Guerrero, que «cada persona és lliure d’expressar el que cregui però la nostra predisposició era arribar a una entesa». «Si no pot ser però, farem el que calgui sempre dins de la cordialitat i la legalitat».