Ocasió per atrapar al líder

Demà l’FC Andorra té un partit subratllat des de fa dies al calendari. Visita el Municipal Feliu i Codina per enfrontar-se a la UA Horta, el líder del grup 1 de la Primera Catalana. Una victòria visitant permetria atrapar els barcelonins al capdavant de la classificació, i amb el partit pendent encara amb la UE Llagostera B, que no té data.



El triomf aconseguit la Setmana passada al camp del Sant Cugat Esport FC va servir per trencar la ratxa de dues derrotes consecutives que arrossegaven els tricolors. «Va ser un marcador exagerat, però vam jugar un bon partit i vam estar molt sòlids en defensa», indica Aleix Cisteró. I aquesta és la línia que volen seguir. L’Horta compta amb una plantilla complerta, amb el màxim golejador de la categoria a les seves files. Sergi Arranz suma ja dotze. A més es tracta del conjunt que més veu porteria, amb 23 dianes, igualat amb el CF Mollet UE. Però els seus números no només són importants en facetes ofensives, sinó també a les defensives. Només l’FC Andorra acumula menys gols en contra. N’acumula dotze, un menys que els del Principat. I el Feliu i Codina l’han convertit en un autèntic fortí, guanyant els sis partits que hi ha disputat aquesta temporada. «Anirem a que encaixin la primera derrota o si més no empatar. Volem seguir amb la dinàmica ben bona que portem fora de casa», assegura el lateral, que confia en «treure alguna cosa positiva. Estic segur que així serà».



L’FC Andorra si venç es posarà colíder, amb un partit menys. Però es produeixi el resultat que es produeixi, per Cisteró aquest «no serà decisiu». Però volen aprofitar l’oportunitat que se’ls presenta: «És cert que mirem la classificació, però anem partit a partit. Tenim una dinàmica positiva que hem d’intentar allargar al màxim». Preveu que «serà un partit molt igualat on tant ells com nosaltres tindrem les nostres oportunitats. Haurem d’estar atents a pilota aturada», i sobretot, ser sòlids en defensa, que els permeti tenir marge per obtenir els tres punts: «Tenim la filosofia d’estar a un pas de guanyar el partit i això passa per mantenir la porteria a zero». Kike Espinosa s’entrena amb normalitat i estarà disponible de cara al matx. Qui ho té més complicat és Emili Garcia, que segueix arrossegant molèsties. És baixa Marc Pujol, amb un esquinç del lligament lateral intern del turmell dret.