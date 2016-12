Purito decideix no seguir en actiu i farà de tècnic al Bahrein-Merida

Es baixa definitivament de la bicicleta. Joaquim Purito Rodríguez veu que no està en condicions per continuar integrat al pilot professional i decideix donar per finalitzada la seva etapa com a corredor. Ara inicia una altra, la d’ajudar als joves talents del Bahrein-Merida.



El ciclista català va aprofitar la jornada de descans que es realitzava a Andorra en el passat Tour de França per anunciar la seva retirada, i la prova en línia dels Jocs Olímpics de Río de Janeiro serien la seva darrera cursa. Però el Katusha el va obligar per qüestions contractuals a seguir en actiu fins a final de temporada, una circumstància que no va agradar al de Parets del Vallès, que no li va permetre tenir un bon regust pel seu adéu. La trucada del Bahrein-Merida el va il·lusionar per seguir en actiu, i en el seu contracte de tres anys ja va quedar especificat que tenia l’opció de seguir competint o bé entrar a formar part de l’estructura tècnica. Dependria del seu estat físic. Va provar-ho, però finalment ha vist que no podia estar al nivell. «Sincerament, tant per a mi com per tots els aficionats, crec que no és just tornar si no em veig capaç de tornar al màxim nivell», anunciava ahir Purito en un comunicat a les seves xarxes socials.



«Agraeixo molt a l’equip Bahrein-Merida totes les facilitats que han posat a la meva disposició per poder tornar, però juntament amb ells també, m’he adonat que no em sento ni física ni mentalment preparat per tornar a competir al cent per cent», que li obre la via com a tècnic en aquest conjunt: «A partir d’ara treballaré per transmetre la meva experiència i ajudar en tot el possible als joves talents de l’equip Bahrein-Merida». En la nova etapa que engega «espero poder sentir-me tan orgullós o més del meu nou rol en el ciclisme com em sento d’aquestes disset temporades com a ciclista professional, poder aportar un plus des de la meva experiència i seguir tenint aquell feeling tan especial tan amb els corredors com amb els aficionats». Per acabar, com va dir el dia que anunciava la retirada al Tour, dóna «un enorme gràcies al ciclisme, que ha estat, és i serà el més gran que va passar per la meva vida».