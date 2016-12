Qüestió d’energia

Els dos anys que porta a la Lliga Endesa el BC MoraBanc Andorra encara no ha estat capaç de superar a un dels dos grans de l’ACB. Demà (18.00 hores) té una nova oportunitat per fer-ho, amb la visita de l’FC Barcelona Lassa. El conjunt de Joan Peñarroya vol deixar enrera les dues derrotes que acumula i fer bo el factor pista, donant continuïtat al ple de victòries que suma.



El duel es produeix després de perdre a les dues últimes visites, al Montakit Fuenlabrada i Movistar Estudiantes. «Les coses com a visitants no ens han anat bé», indica Peñarroya. Els blaugranes arriben després de tornar a ensopegar a l’Eurolliga. Ahir perdien a la pista de l’Anadolu Efes, on al final no es va produir el retorn de Joan Carles Navarro, tot i que va viatjar. La tornada del capità blaugrana es produirà al Principat. Tot i ser un equip irregular a Europa, «vindrà el millor Barça», assegura Peñarroya, per tant, «som el primer equip d’ACB que veurà el Barça autèntic, que està fet per guanyar-ho tot. Més motiu per estar més concentrats». El conjunt blaugrana, a pesar de la transformació que ha viscut aquesta temporada, «és un transatlàntic. Un equipàs, que ha tingut un inici de temporada convuls, amb moltes lesions», i espera la seva millor versió a pesar que encara tenen jugadors a la infermeria. «A la lliga ho porten força bé, en competició europea pitjor».



Ni dos dies després de jugar a Istambul els culers jugaran al Principat. Aquesta circumstància se la troben habitualment i «no els afectarà en absolut», ja que a la competició continental «juguen cada setmana. Segur que estan menys descansats, però com tots els equips que juguen Eurolliga». Més que pensar en el rival, «em preocupa el meu equip, que juguem bé, que mostrem aquesta energia a casa». Perquè davant tenen un rival farcit d’estrelles i per tractar de vèncer, «hem de ser sòlids en l’aspecte defensiu, que fem un partit semblant com hem fet com a locals», perquè enfront tenen un equip amb «molts arguments», que «si juga còmode i un bon partit no tindrem opcions» per guanyar. Es tracta que «no estigui a gust». Peñarroya vol trencar amb l’estadística que diu que el MoraBanc no ha estat capaç de guanyar a un dels dos grans, però considera que «cada vegada estem més a prop de fer-ho».



Un altre que no preveu que el desplaçament a Turquia pesi als barcelonistes és Oliver Stevic. «Estan acostumats», afirma el serbi, admetent que «millor per a nosaltres» que tinguin poc temps per preparar el matx, així com els problemes físics que porten arrossegant des d’inici de curs, que fa que «alguns jugadors no estiguin al seu millor nivell de ritme». Sap de la dificultat per obtenir el triomf, on s’han de complir una sèrie de paràmetres. «Per guanyar a un equip com el Barça hauríem de jugar el nostre millor partit» i per fer-ho efectiu s’ha de «mostrar el nivell d’energia que vam mostrar a l’últim quart» contra l’Estudiantes, perquè «tot gira al voltant de l’energia i la duresa». N’és conscient del que es necessita a la pista, ja que «venim de no fer el partit que volíem. Vam tenir una bona reacció, però no va ser suficient». Stevic creu en les opcions de victòria. «És clar que sí. Nosaltres tenim la capacitat de guanyar el partit», i amb aquesta idea sortiran: «Has de pensar-ho, sinó no cal que estiguis al món de l’esport».

