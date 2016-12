Andorra va camí d’arribar a les 130.000 entrades a la Puríssima

Andorra va camí de superar les 130.000 entrades de vehicles durant aquest pont llarg de la Puríssima. Cada dia que passa supera les previsions. Dijous va ser un dels dies de més afluència segons l’àrea de Mobilitat, amb 13.000 comptabilitzats per la frontera amb Espanya i 3.600 per França.



En total, des del dissabte passat al matí, han entrat al país 93.000 vehicles que delaten que si es manté la progressió no entraran ni els 125.000 que es preveien d’inici ni els 128.000 que s’esperaven amb el balanç de dimarts. Cada dia que passa desdiu les dades.



D’ahir encara no hi ha dades oficials, però va haver-hi enrenou als vials durant tot el dia. Al matí van començar les retencions d’entrada pel riu Runer, que van anar in crescendo fins els 4,5 quilòmetres de cues a les 12 del migdia –i ja dins del Principat, d’1,5km. fins a Sant Julià en sentit nord– i els vuit una hora més tard.

A les dues es va recuperar la circulació normal i a la tarda, les carreteres es van tornar a omplir, aquesta vegada en sintonia amb l’horari de tancament de les pistes d’esquí. Des de les quatre van començar les retencions d’entrada a Canillo i la Massana, que van a ser d’uns 2 km. cap a les sis de la tarda; Mobilitat va habilitat el doble carril en sentit sud al vial del Pobladó –des del Prat Salit fins a la Margineda– però allò no va evitar que s’arribés als dos quilòmetre i mig de cues per sortir del Principat per entrar a Espanya, cap a les set.



Cal tenir present que el gruix del moviment ve d’Espanya, simplement perquè a França no hi ha pont. Amb tot, no s’esperen gaires cues per entrar més que a la frontera del riu Runer, de nou a una. El trànsit lent i les retencions s’esperen per sortir del país durant pràcticament tot el dia: d’onze del matí a vuit de la tarda: «Com ha estat una setmana de pont, hi ha molta gent que ja fa dies que està aquí i marxa avui». Demà, tot i que soni contradictori, l’operació sortida «serà suau», segons asseguren des de Mobilitat. «Els pics forts» de trànsit es produiran al matí i fins les tres de la tarda. A partir de llavors, no hi haurà problema per marxar.