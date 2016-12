Vint plafons vinilats formaran el ‘Ramon Llull en essència’

La plaça del Consell General d’Andorra la Vella acollirà el dilluns vinent a les onze del matí la inauguració de l’exposició Ramon Llull en essència organitzada pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i la Fundació Ramon Llull, que servirà per tancar els actes de commemoració al Principat del 700 aniversari de la mort del –diuen– savi més gran que ha donat la cultura catalana, compta amb la col·laboració del Consell General– i hi romandrà durant quatre setmanes, fins el 9 de gener del 2017.



El projecte, impulsat i produït per l’empresa Reunió de Papaia, busca explicar al públic majoritari les claus per entendre la grandesa de la figura i l’obra de Ramon Llull –amb una divulgació a la seva Palma de Mallorca natal i per extensió, a totes les Illes Balears, Catalunya i Andorra– a través d’una mostra itinerant pensada per a un espai de vianants d’una mida aproximada de vuit metres de llarg per cinc d’ample –característiques que encaixen a la perfecció a la plaça del Consell General–, amb vint plafons metàl·lics vinilats de 2,30 metres d’altura per 1,5 d’amplada, repartits en dues estructures encarades que no van subjectes al terra, sinó que s’aguanten pel seu propi pes.



L’exposició tindrà dos ambients ben diferenciats: un interior, al qual es podrà veure reflectida tota la seva obra i també un recorregut a l’aire lliure que se centrarà en el context històric. Cada plafó està composat per un material especial, resistent tant a la pluja com a d’altres inclemències meteorològiques que en el cas d’Andorra és molt possible que puguin aparèixer.



Durant la visita, començant per la zona sota cobert, hi trobarem un primer plafó amb una introducció i l’esquema del recorregut. Dels plafons 2 al 5 es parla del personatge, la seva habilitat polifacètica i el seu context històric amb un cronograma inferior en què hi podrem trobar els moments clau de la seva vida, contextualitzats amb els fets històrics de la Corona d’Aragó i d’Europa en general.



El plafó 6 se centrarà en Ramon Llull i el català, destacant el seu paper de precursor de la llengua.



El 7 exposa què diuen els experts i afegeix un recull de cites sobre ell.



Del 8 a l’11 es fa referència a Ramon Llull i els viatges per la Mediterrània, amb un mapa i les rutes lu·lianes per Mallorca i Catalunya.



La segona part, sota cobert, començarà amb una introducció al plafó 12; les obres de filosofia i l’art com a mètode de coneixement de la veritat als 13 i 14; El llibre Amic i Amat i alguna explicació i fragments de Blanquerna als plafons 15 i 16; el Llibre de les Bèsties i Meravelles als 17 i 18; la seva poesia al 19; i per acabar, al 20, les influències i principals institucions lul·lianes que existeixen a dia d’avui.



Aquesta exposició és una de les activitats que formen part de la commemoració del setè centenari de la mort de Ramon Llull, que va començar el novembre de l’any passat, i en el qual s’han implicat el Departament de Cultura Català, un comitè organitzador presidit per Ferran Mascarell amb representants de diverses institucions i universitats, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern balear amb la col·laboració del Consell de Mallorca, el Bisbat, l’Ajuntament de la Palma i el Govern d’Andorra.