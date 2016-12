Guarderies buides, consultes a rebentar

L’últim mes de l’any, el que diu adéu a la tardor i la benvinguda a l’hivern, el canvi de temps està provocant que les guarderies es buidin i les consultes de pediatria facin meravelles per quadrar les seves agendes dels clients amb cita prèvia i també aquells que necessiten anar-hi d’urgència perquè el seu primogènit s’ha posat malalt.



Aquests últims ho estan fent, principalment, per la bronquitis i el mà-boca-peus. Dos virus típics del mes de desembre que estan complicant la vida a molts pares. Perquè tenir el nen malalt suposa que té prohibit assistir als centres d’infants fins que no rep l’alta i molts s’han de buscar la vida si treballen, ja que han de recórrer a la desesperada a gent de confiança que es faci càrrec de la criatura i si no en tenen, tirar d’alguna cuidadora de les que cobren per hora o, en els pitjors dels casos, gastar aquells dies de festa que s’havien guardat per al Nadal per poder encarregar-se del seu primogènit.



Diversos centres escolars han assegurat a aquest rotatiu que les baixes dels alumnes aquests dies són molt més freqüents que de costum. «Fins i tot tenim alguna classe buida», incideixen.



La pediatra d’una consulta contactada per aquest rotatiu que prefereix mantenir-se en l’anonimat, va explicar que els més afectats per aquests dos virus són infants de fins a tres anys i mig; és a dir, de P3,



Totes dues malalties són de virus i per tant, contagioses. Respirant del mateix aire ja pot ser suficient per encomanar-ho, sigui a altres nadons i en una probabilitat molt més baixa, els adults. Tothom està sotmés. També cal dir, i així va remarcar la pediatra, que «no són gens alarmants. Vénen, s’escampen unes setmanes i marxen».

Un virus jove i poc ‘mediàtic’

Gairebé tothom coneix i ha patit la bronquitis, que no és més que la inflamació de les vies respiratòries i genera dificultats per respirar, mocs en abundància i fins i tot pot derivar en malestar, febre o ambdues coses. El mà-boca-peus és més desconegut per a tots. És un virus jove, que deu tenir uns vint anys de vida, que es presenta en forma de brots. Impactant i molest, però res preocupant. És estrany, perquè la majoria de casos es donen a la primavera o l’estiu, però aquests dies de fred ha decidit instal·lar-se al Principat, podent provocar febre, malestar general, mal de coll i granets a la boca, les mans, els peus i en menys mesura, el cul. No hi ha més tractament que el d’analgèsics per alleujar els símptomes i fer bondat a casa. Més o menys com una grip, la qual no esperem fins el gener, que tornarà a buidar les guarderies i a omplir les pediatries.