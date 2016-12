Notícia Amélie Experience, el paradís de Grandvalira Una barra exclusiva en la qual se serviran ostres d’altíssima qualitat durant la temporada Presentació de les ostres d'Amélie Experience a Grandvalira. Autor/a: FRANCESC MARTY

Grandvalira compta aquesta temporada amb un nou i selecte espai d’oci gastronòmic que no deixarà ningú indiferent. La marca d’ostres premium Huitres Amélie ha creat en l’espectacular terrassa del restaurant del Llac dels Pessons, a Grau Roig, l’Amelie Experience, una barra exclusiva en la qual se serviran durant tota la temporada les ostres d’altíssima qualitat Huitres Amélie, acompanyades d’una selecció dels millors xampanys, en un entorn idíl·lic de naturalesa i un ambient elegant i distingit.

La inauguració de l’Amélie Experience es va celebrar el passat dijous amb una afluència de més de mil persones.

L’esdeveniment va comptar amb la presència del cap de Govern de Govern, Toni Martí, i amb l’assistència de directors generals i presidents de diverses multinacionals i destacats empresaris dels sectors de les finances, la moda, les arts i la televisió. Joan Carles Piñeiro, CEO de Huitres Amélie, considerades les millors ostres del món per la seva qualitat superior, forma regular, textura i gruix, va declarar durant l’opening de l’Amélie Experience que «Andorra necessitava un espai exclusiu com aquest. La gent està gaudint moltíssim de l’excepcional qualitat de les ostres, de la música i de l’entorn privilegiat». Per amenitzar l’espai, el lounge va comptar amb els ritmes chill-out d’un DJ, si bé cada setmana s’organitzaran actuacions musicals diferents de blues, una coral i música clàssica. A més a més, a l’Amélie Experience el públic gaudeix d’una gastronomia premium en un ambient d’absoluta comoditat. Un equip de cambrers professionals serveix les ostres a taula, el que evita que els clients hagin de desplaçar-se a la barra. Així, l’Amélie Experience ofereix de bon matí, de 10h a 12h, un aperitiu de xocolata calenta de la casa parisina Angelina amb taps de Cadaqués i nata muntada al moment, mentre que a partir de les 12h i fins a les 16h comença l’hora de gaudir de les extraordinàries ostres Huitres Amélie. Luxe pel paladar, elegància pels cinc sentits. Amélie Experience porta aquesta temporada el paradís al cor de Grandvalira.