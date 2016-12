Notícia El pare de Nadia va organitzar la fugida de la família a França El jutge fa constar que va creuar la frontera el dia 6 de desembre Marga Garau surt del jutjat després de declarar. Autor/a: EFE

Fernando Blanco, el pare de Nadia Nerea, a la presó des de divendres passat acusat d’estafa, hauria intentat preparar «de manera organitzada amb la seva dona», Marga Garau, «la fugida de la família» en saber-se investigat, segons el jutge que investiga el frau presumptament comès per la parella.



El titular del jutjat d’instrucció número 1 de la Seu d’Urgell (Lleida) va enviar divendres passat a la presó provisional al pare de la nena, que va recaptar gairebé un milió d’euros en donatius amb l’excusa que la seva filla pateix una malaltia rara i que en realitat el jutge considera que van ser per a «lucre» dels pares.



El jutge va interpretar que hi havia risc de fuga i de destrucció de proves, entre altres coses perquè Blanco ja havia viatjat a França el passat dia 6 «en sospitar que era investigat».

A més, el jutge considera «factible» que Blanco hagués intentat «eludir l’acció de la justícia» i ressalta «el fet que l’investigat hagués intentat ja donar-se a la fuga al tenir coneixement d’estar sent investigat».



Trucades / Van ser les trucades telefòniques intervingudes pels Mossos d’Esquadra per ordre judicial, les que van revelar les suposades intencions de fugida de Blanco. «Així es pot concloure –estableix el jutge en l’acte de presó– de les trucades intervingudes en el present procediment».



El jutge fa constar que Blanco va creuar la frontera i va passar a França el dia 6 de desembre, quan ja era investigat.



A més, ressalta que «va ser constant l’ocupació de mitjans per aconseguir no ser localitzat, com ara l’ús de diferents números (fins a tres números diferents de diferents països), trucades via WhatsApp, maniobres evasives per no ser seguit o la utilització d’una pistola simulada amb la finalitat d’assegurar-se la fugida».



Blanco va ser detingut després que intentés eludir un control policial a la comarca de la Cerdanya.



Segons el jutge, que acusa Blanco d’un delicte d’estafa en la seva modalitat agreujada, la detenció va frustrar l’intent de «fugida organitzada amb la seva dona».



El magistrat apunta que «l’investigat podria albergar grans quantitats d’efectiu que li facilitarien la fugida», a més de destacar que «en trobar-se la instrucció en una situació incipient, la destrucció de proves ha de considerar-se com virtualment possible».

També subratlla que l’acusat «no té treball i propietats en territori nacional».



La nena ja viu amb la tieta materna de Mallorca



La Direcció General d’Atenció a la Infància i d’Adolescència de la Generalitat va formalitzar dissabte l’entrega de la guàrdia i custòdia de Nadia Nerea a la tieta materna que viu a Mallorca, segons va confirmar a la delegada del Govern a l’Alt Pirineu, Rosa Amorós.



La Direcció General ha actuat «de la manera més ràpida possible» seguint el que va dictaminar el jutge de la Seu d’Urgell després de prendre declaració als pares. L’informe de la DGAIA coincideix que la germana de la mare i la seva família és l’entorn més adequat perquè visqui la menor, almenys fins que hi hagi sentència definitiva.



El règim de visites establert pel jutge determina que Marga Garau podrà visitar la seva filla els caps de setmana però no podrà passar-hi la nit. L’advocat dels pares, Alberto Martín, va dir a la sortida dels jutjats que la retirada de la pàtria potestat sobre la nena «és una autèntica barbaritat».