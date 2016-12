Notícia Les estacions lleidatanes tanquen el macropont amb 90.000 esquiadors La falta de nevades a mitja setmana va frenar les pernoctacions

Gairebé 90.000 esquiadors han passat per les estacions del Pirineu de Lleida aquest macropont de la Constitució i la Puríssima, el tercer millor registre dels últims 15 anys. La falta de nevades a mitja setmana, però, ha frenat les pernoctacions, i l’ocupació mitjana a les comarques de muntanya durant aquests nou dies s’ha situat al 60%, a la banda baixa de les previsions, segons dades del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Els hotels a peu de pistes sí que han complert les expectatives i han fregat la plena ocupació. De forfets se n’esperaven vendre uns 70.000 i finalment s’han superat els 88.500 (un 26% més) malgrat que les estacions només han pogut obrir el 60% dels dominis esquiables. Turisme rural i bungalows han estat els allotjaments amb més demanda la segona part del pont, amb més del 70% d’ocupació. Les reserves per Nadal i Cap d’Any són bones, segons el Patronat.



pics d’ocupació / L’afluència de turistes s’ha escalonat per la coincidència de dos ponts en una mateixa setmana i això ha fet que no s’hagin registrat pics d’ocupació tan alts com en altres ocasions. El director del Patronat del Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, també s’ha mostrat convençut que si hagués nevat a mitja setmana el nombre de pernoctacions hauria estat més alt pel segon pont, el de la Puríssima. No obstant això, Alegre assegura que la valoració global és «satisfactòria» perquè «hi ha hagut molt moviment tant al Pirineu com a la plana» i sobretot per a l’esquí «ha estat un bon tret de sortida de la temporada». Amb vistes al període festiu de Nadal, «les perspectives són bones, hi ha un alt volum de reserves i per Cap d’Any ja està pràcticament ple». En tot cas, puntualitza que «com sempre, estem mirant al cel i pendents de precipitacions; si arriben esperem un magnífic Nadal, si no, evidentment no serà el mateix». L’any passat, quan els dies festius van caure en diumenge i dimarts, les estacions van vendre uns 65.000 forfets però l’ocupació es va situar al 80%. La majoria de les estacions d’esquí del Pirineu de Lleida han obert part de les instal·lacions per aquest macropont, considerat des de fa uns quants anys com una de les cites clàssiques de l’inici de temporada d’esquí.