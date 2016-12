Notícia Queixes pel «silenci» del Col·legi d’Advocats a la denúncia a Pujadas El col·lectiu de treballadors i extreballadors de BPA lamenten que l’organisme no doni resposta a la demanda Pujadas quan representava als treballadors de l’entitat intervinguda.

El passat mes de juliol, més de 40 treballadors i extreballadors de Banca Privada d’Andorrra (BPA) van denunciar l’actuació de l’advocat Manuel Pujadas al Col·legi d’Advocats. La denúncia argumentava que hi havia un «conflicte d’interessos» entre el fet que el lletrat defensés primer els empleats de l’entitat intervinguda i ara representi el Govern en la causa BPA. El col·lectiu però, encara no ha rebut resposta a la seva denúncia. «Hem trucat diverses vegades i hem enviat correus. No hem rebut cap tipus de resposta des del Col·legi d’Advocats», lamenten.



El grup que va presentar la queixa assegura que «per telèfon només se’ns donen llargues i per correu ni tan sols ens diuen el número d’expedient de la nostra causa». «Tot són llargues», insisteixen. I és que l’única resposta que deixen clar que han rebut és que «encara s’ha de reunir la junta del Col·legi per valorar-ho». Després de gaire cinc mesos però, els extreballadors consideren que «hi hagut temps suficient» per donar una resposta.



Davant d’aquest «silenci», indiquen, «només ens queda una única alternativa a la seva negativa: fer un requeriment notarial». Aquesta opció però, els suposa una inversió de 140 euros que de moment «no estem en disposició de pagar». Al seu entendre, tot plegat respon «a una manera de fer com la que té Demòcrates per Andorra». «Fan el mateix que la política de DA: qui dia passa any empeny. I així esperen que demà no ens en recordem», lamenten.



La sensació expressada pel col·lectiu que va interposar la denúncia és «d’impotència», malgrat que apunten que «no ens sorprèn el seu silenci». «Després de com ha anat tot el procés de BPA ja hem entès que no hi ha possibilitat de defensa», criticaven.



Cal dir també que l’organisme que representa els lletrats no ha volgut fer declaracions als mitjans de comunicació sobre aquesta qüestió ni quan s’ha trucat demanant específicament per aquest tema ni quan s’ha preguntat als membres de la junta en actes públics. De fet, únicament en la Cerimònica de la Toga, a finals del passat mes de setembre, la degana del Col·legi, Sophie Bellocq, es va limitar a dir que seguint «el codi deontològic de la professió, jo no puc parlar de cap expedient que s’hagi obert o no al Col·legi d’Advocats».



Els arguments de la denúncia / El document presentat davant del Col·legi d’Advocats argumentava la denuncia dels treballadors i extreballadors de BPA assegurant que «existeix un risc significatiu de violació del secret per les informacions rebudes per l’antic client».

La denúncia es va acompanyar de tres arguments més per demostrar el vincle de Pujadas amb els treballadors i extreballadors que podien ara anar a favor de l’Executiu.



En aquest sentit, el col·lectiu consideraven que els fets poden ser constitutius d’una «infracció professional molt greu per representar un perjudici greu al col·lectiu de treballadors de BPA» que «pot afavorir al nou client, en aquest cas, el Govern, de manera injustificada». Per això, demanaven la «inhabilitació professional durant un període no superior a cinc anys i/o una multa no inferior a 5.001 euros i no superior a 50.000 euros».



Tots els denunciants van contractar el març del 2015 –després de fer-se pública la nota del FinCen el dia 10 de març i que el banc fos intervingut– els serveis professionals del despatx de Pujadas com a «col·lectiu d’empleats de Banca Privada d’Andorra».