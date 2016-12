Notícia Manualitats de Nadal per als més petits L’escriptora Àngels Navarro presentar el seu nou llibre sobre treballs manuals ‘Decora tu Navidad’

El Poblet de Nadal d’Andorra la Vella va acollir dissabte un taller de manualitats a càrrec de la psicòloga i escriptora, Àngels Navarro, que també va aprofitar per presentar el seu nou llibre sobre treballs manuals Decora tu Navidad. Al taller hi van participar una desena d’infants que van realitzar una de les peces incloses en l’exemplar de Navarro. Els nens i nenes van comptar amb l’ajuda dels seus pares a l’hora de dur a terme la figura perquè tal com va afirmar Navarro «quan realitzo llibres m’agrada que siguin familiars per tal que els pares col·laborin amb els més petits realitzant les manualitats». Navarro també va reconèixer que «no sóc pas una escriptora de ficció però tinc més de 200 llibres i quaderns publicats». L’escriptora també va ressaltar el bon ambient del Poblet de Nadal afirmant que «la veritat és que Andorra és un entorn fantàstic sens dubte».

Gran part dels llibres realitzats per Navarro tracten sobre jocs d’intel·ligència i el desenvolupament de les habilitats cognitives dels nens, tot i això, la psicòloga també inclou els llibres de treballs manuals en el seu repertori, ja que la publicació Decora tu Navidad inclou més de 30 peces diferents relacionades amb el Nadal.

Un dels aspectes més destacats de Navarro és el seu vessant solidari, atès que fa un parell d’anys va obrir una biblioteca al Senegal juntament amb altres companyes, per tal de donar eines als joves d’allà perquè millorin el seu rendiment escolar i puguin arribar a la universitat.