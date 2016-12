Notícia Debat sobre el paper dels mitjans per la igualtat Som Com Som participa en una jornada que tindrà lloc a la Seu d’Urgell

En el marc de les línies estratègiques per a aquest any de l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya –concretament l’Eix 1.2. Millorar la visibilitat de la dona als mitjans de comunicació del Pla d’Igualtat de l’Alt Urgell–, el proper dia 14 desembre es farà una jornada per tractar i debatre quina visió ofereixen i i es reben dels mitjans de comunicació de cara a la igualtat efectiva de dones i homes. Pel que fa referència a Andorra, hi haurà la participació de Som Com Som, que anirà acompanyada de la cap de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat del Govern, Mireia Porras.

Aquest és un tema que l’associació consida cabdal «si volem que els i les nostres joves adquireixin una mirada crítica envers els estímuls que contínuament reben dels mitjans de comunicació, sense cap més filtre que els seus interessos i que en una bona mesura venen condicionats per aquests mateixos mitjans».