Notícia L’empresa dels camells i els rens al Poblet de Nadal es defensa de les crítiques Evecan, que compta amb tots els permisos del comú i el Govern, garanteix el benestar animal Un grup d’infants acaricia els camells carregats de regals que s’han exposat al Poblet de Nadal, ahir a la tarda. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’associació PADA (Protecció, ajuda i defensa animal) ha iniciat una campanya virtual de recollida de firmes (a l’habitual plataforma Change.org) per demanar al Comú d’Andorra la Vella, a l’Oficina de Turisme de la parròquia i al departament d’Agricultura del Govern que retiri l’exposició de dos camells i quatre rens al Poblet de Nadal argumentant que les bèsties pateixen i que els animals «no són coses per exposar, tocar i atreure públic». De fet, els camells i els rens marxen avui, com ja estava previst.



El comú va advertir divendres, dia de l’arribada dels mamífers, que tots els permisos estan en regla i que «ens assegurem de treballar amb professionals que no només garanteixin el benestar òptim dels animals sinó que a més vulguin conscienciar i sensibilitzar envers el respecte d’aquests éssers tan preuats». L’empresa que ha portat els animals és Evecan, de Soano, Cantàbria, que ahir va defensar a EL PERIÒDIC que es tracta d’una activitat de «conscienciació» per apropar els animals a la gent de ciutat, ja que «avui en dia estan desnonats de la societat».



Anem per parts. Divendres, la desfilada de dos camells i quatre rens va sorprendre els vianants i, de seguida, per les xarxes socials van començar a córrer les suspicàcies respecte el tracte que rebien els animals i si estaven sotmesos a estrès. El comú va emetre un missatge tranquil·litzador garantint la professionalitat de l’empresa destacada, i subratllant que «disposem dels permisos legals del Govern d’Andorra així com de la documentació legal i internacionalment exigida per aquest tipus d’activitat». El comú va afegir que amb la iniciativa «vol fer arribar els valors de la defensa i el respecte dels animals a tots els públics». La presència dels camells i dels rens és una oportunitat perquè la canalla conegui el mitjà de transport dels Reis d’Orient i del Pare Noel.



Després de la proliferació de crítiques a la xarxa, la campanya de recollida de firmes en contra inclou en el seu argumentari que la nova Llei de tinença i de protecció animal prohibeix «exhibir-los de forma ambulant com a reclam» (article 6.14) i «l’ús d’animals en espectacles i altres activitats si els poden ocasionar patiment» (article 7).



Al·legat a favor / Evecan és una empresa que organitza esdeveniments amb animals però que en garanteix el seu benestar. El fundador, Ruben Matanza, va contar ahir que els camells i els rens viuen en una finca de 30 hectàrees a Cantàbria, amb molts d’altres animals ni domèstics ni de granja. Matanza va clamar que «els animals s’han d’integrar a la societat» i amb la seva activitat els apropa a la gent i, a més, li permet mantenir la finca i tots els animals que hi viuen. El terreny és obert al públic i, de fet, rep moltes visites d’escoles i de particulars que volen conèixer la seva tasca. «Ni practiquem el Toro de la Vega ni la caça de l’isard. Aquí sempre preval el benestar animal! Amb la nostra activitat sostenim la finca», va insistir. Matanza defensa el contacte amb la natura i critica la desnaturalització de la societat, que viu «entre McDonald’s, gratacels i xarxes socials». Evecan, fins i tot, ha aconseguit implantar a les Canàries un protocol de trasllat dels camells: on abans es feia amb grues, aixecant els animals amb eslingues i transportant-los lligats en camions de runa, ara els animals pugen pel seu propi peu, i l’espai està condicionat ( terra tou, menjar i beure).



El propietari dels animals entén que la gent «de ciutat» clami pel benestar de les bèsties i les considera persones «lleials», però a les que dubten d’ell els insisteix que «s’ha de donar viabilitat a la natura interactuant amb ella, sempre amb el benestar animal per davant» i les convida a visitar la finca de Soano per comprovar-ho en persona. «No fem ni espectacles ni circ, la seva presència serveix per conscienciar. No som botxins, vivim amb el cel al cap i la terra els peus. Ens despertem cada dia entre natura. No jutgeu els que ens preocupem de la viabilitat de la natura», insisteix.