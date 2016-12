Notícia El macropont deixa una sortida esgraonada sense incidències Vallnord registra un augment dels visitants i acull gairebé 28.000 persones durant la Puríssima Retenció de vehicles a Andorra la Vella, divendres. Autor/a: MARICEL BLANCH

Evacuació tranquil·la, sense grans cues ni incidències. L’operació sortida del macropont de la Constitució espanyola i la Puríssima no ha suposat el caos circulatori d’altres anys, ni tampoc les llargues retencions viscudes els últims dies per accedir al país. Els visitants, per tant, han anat abandonant Andorra esgraonadament, de manera que no s’han hagut de lamentar quilòmetres de cues.



Tot i que l’Agència de Mobilitat va declinar ahir fer cap balanç del pont, sí va notificar que al llarg del dia hi havia hagut diverses retencions, la més llarga al migdia, amb cinc quilòmetres de cua per la sortida de la frontera del riu Runer. Ahir al vespre les retencions eren d’uns tres quilòmetres.



A falta del balanç oficial, el macropont va camí de superar les 130.000 entrades de vehicles. Dijous, dia 8, va ser un dels dies de més afluència, amb 13.000 vehicles comptabilitzats per la frontera amb Espanya i 3.600 per França. La previsió inicial era de 125.000 vehicles, però dia a dia s’han anat batent rècords. Caldrà saber com s’ha traduït tanta afluència en ocupació hotelera i la caixa dels comerciants.



ESQUÍ A DOJO / A Vallnord sí li ha anat molt bé. Les estacions de Pal Arinsal i d’Ordino Arcalís han acollit la primera setmana important de la temporada 8.000 visitants més que el passat pont, una xifra que supera en un 30% el nombre d’esquiadors que arribaven a les estacions durant la festivitat del 2015, segons va informar ahir el domini. El bon temps i els treballs per garantir les previsions d’obertura han estat cabdals aquest remarcable inici de l’hivern, en què s’ha copsat una molt bona acceptació dels paquets de restauració nocturna així com de les activitats.



Vallnord ha començat la temporada amb força i tanca el pont de la Puríssima després d’haver rebut a les seves estacions un total de 27.906 visitants, gràcies a la meteorologia favorable i el treball intens a les pistes per mantenir les seves condicions. Els gairebé 28.000 esquiadors i snowboarders registrats aquest macropont també han gaudit de l’oferta nocturna en restauració així com les activitats complementàries.



Durant la primera setmana de desembre, Vallnord – Pal Arinsal ha rebut un total de 18.741 visitants, que han gaudit durant aquests dies d’aproximadament el 60% de les pistes obertes i el 80% dels remuntadors. A més dels quilòmetres que inicialment es preveia posar a disposició, des de Pal i Arinsal es trasllada la satisfacció per haver estat capaços d’augmentar el nombre de pistes esquiables. D’aquesta manera, els esquiadors s’han beneficiat de l’excel·lent estat de la neu però també de nombroses activitats. El director de Vallnord – Pal Arinsal, Josep Marticella, ha destacat que les excel·lents dades registrades aquest pont «ens permeten arrencar la temporada amb garanties» i, d’aquesta manera, encarar amb «optimisme» les festes del Nadal.



Per la seva part, l’estació d’Ordino ha tornat a superar-se assolint dades històriques. Vallnord – Ordino Arcalís ha rebut més de 9.100 esquiadors, superant el número de visitants que aprofitaven el pont del passat hivern a l’estació i que la conduïen a millorar uns índexs només superats la temporada del 2004-2005. Els usuaris han gaudit d’unes condicions de neu excepcionals amb uns gruixos d’entre 20 i 50 centímetres de neu pols.



Des de l’estació, el director de Vallnord – Ordino Arcalís, Xabier Ajona, ha celebrat una vegada més la millora de les dades felicita l’esforços del personal que hi treballa i que demostra la voluntat de créixer temporada rere temporada.



D’altra banda, Grandvalira no va informar ahir del seu balanç d’esquiadors durant el pont, dades que s’esperen conèixer avui.