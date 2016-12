Dayraut marxa d’Andorra mantenint el lideratge

El Circuit d’Andorra-Pas de la Casa va tornar a comptar amb l’espectacularitat del Trofeu Andros. Després d’una primera jornada amb sorpreses, Jean-Philippe Dayraut va adjudicar-se la prova en la màxima categoria, l’elite pro. Cap dels guanyadors del primer dia va repetir en el segon.



A la cursa inaugural Benjamin Rivière sorprenia a tots per adjudicar-se la victòria, mentre que en la segona Dayraut complia amb els pronòstics per guanyar-la. Dayraut encapçala la general amb 230 punts, seguit per Jean-Baptiste Dubourg amb 229 i Rivière amb 213. En elite, els vencedors van ser Jacques Wolff i Nathanaël Berthon. Aquest últim ocupa el lideratge. En els vehicles elèctrics els triomfs van ser per a Christophe Ferrier i Mattieu Vaxviere. Ferrier és el primer classificat de la categoria. En motos, en l’AMV Cup, els germans Dabert van seguir demostrant la seva superioritat. Sobretot Sylvain, que és el líder destacat, i que va imposar-se a la primera carrera. Vivian va vèncer a la segona. Aquesta era l’única categoria amb participació andorrana. Xavier España va ser cinquè a les dues curses, mentre que Àlex Antor signava dues novenes posicions i Dani Fontanet dues tretzenes.