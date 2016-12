L’FC Andorra treu un punt en la vista al camp del líder

Tot queda igual. El partit que enfrontava als dos primers classificats va finalitzar en taules (0-0). L’FC Andorra va treure un punt del camp de la UA Horta, en un enfrontament on els locals van portar el pes del partit i on els tricolors no van rematar a porteria, tot i que els barcelonins tampoc no van posar en massa perill la porteria tricolor.



Es presentava un partit intens per la dinàmica que porten ambdós conjunts des d’inici de temporada. Però en el que va no va traduir-se va ser en ocasions de gol. Les millors van ser per a l’Horta. Un teva-meva entre Marçal i Galeano permetia al primer després de superar a Àlex rematar a plaer, però ho feia a les mans de Pol. En un contraatac als vint minuts Arranz, el màxim golejador de la categoria, es desfeia de dos defenses al baixar una pilota. Xutava i amb el peu Pol rebutjava l’esfèrica, que arribava a Imaz i aquest tal i com li venia ho provava des de fora l’àrea, escapant-se la rematada prop del pal. Al 41 Arranz tornava a provar-ho, amb Pol ben col·locat aturant en dos temps. Prop del descans en la sortida d’un córner Ludo rematava de manera acrobàtica, però desviat.



A la represa el guió va ser similar al que s’havia vist fins llavors, però les oportunitats van ser menors del que havien estat a la primera part. Arranz va provar-ho amb un xut dins l’àrea que picava en el cos de Robert. Els andorrans es trobaven còmodes defensant i intentaven sorprendre amb alguna ràpida transició, sense aconseguir-ho. Arranz ho tornava a provar en el tram final, però Pol li encertava la direcció. Aquests són els primers punts que s’escapen aquesta temporada del Municipal Feliu i Codina. Fins ara l’Horta s’havia adjudicat els sis partits que havia disputat com a local.



L’entrenador de l’FC Andorra, Emili Vicente, exposava que «ha estat un partit difícil on l’Horta ens ha pressionat. Sobretot a la primera part ens ha causat problemes i ha tingut alguna ocasió clara, però nosaltres hem estat constants en l’esforç i la concentració i crec que hem anat de menys a més». Pel que fa al plantejament, «a vegades ens agradaria jugar més la pilota. Ho intentem però no sempre el rival et deixa». No va ser el millor partit dels tricolors, però el tècnic destaca la solidesa mostrada al llarg dels noranta minuts: «El joc no ha estat molt fluid però també s’han de valorar altres coses i sobretot l’actitud, l’eficàcia defensiva i que mai hem perdut la cara al partit i hem tingut ganes sempre que hem pogut d’anar a l’atac. El que passa és que no hem estat precisos».