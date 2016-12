Notícia Una Loteria sense sort Alguns números, com els repetits o els baixets, són els menys demanats per la loteria Números de la Loteria Nacional d’Espanya a l’administració escaldenca de Cal Tavi. Autor/a: MARICEL BLANCH

Amb les festes nadalenques arriba un dels clàssics més tradicionals que, any rere any, es presenta amb el repartiment d’il·lusió per a tots els espanyols i andorrans que hi participen: la Loteria Nacional d’Espanya. De tradició centenària, es tracta d’un dels jocs d’atzar més populars amb un fort arrelament al territori, havent-se convertit en una de les cites a les que poques persones –que tinguin la possibilitat de participar– hi falten: a la feina, a la família, a l’escola dels nens, a l’associació del barri... De vegades, fins i tot, sembla que se’ns obligui a comprar un dècim per no quedar malament amb la resta.



Malgrat tot, existeixen algunes xifres que, ja sigui per superstició o per pura estètica, no es venen tant com d’altres i costa molt trobar-hi sortida per les seves característiques. Els números més populars són, com ja se sap, aquells acabats en set,15 (la nena bonica) o similars. En aquest sentit, aquells que tenen més sortida són els imparells, trobant-se els acabats en nou, cinc i tres entre els més sol·licitats per part dels jugadors. Sense trobar-hi una explicació coherent, aquestes dades responen a normes, tabús i creences molt arrelades entre la majoria dels participants assidus a aquest sorteig en particular.



Xifres maleïdes



D’altra banda, existeixen determinades combinacions considerades gafades per gran part dels participants. Així doncs, les xifres considerades baixetes o rodones són molt impopulars entre el públic, a més d’aquelles que tenen molts zeros, que acaben en números parells i, fins i tot, aquelles que repeteixen els seus números més de dos o tres vegades. Malgrat tot, les supersticions del públic no sempre es corresponen amb la realitat. Sense anar més lluny, si es fa un repàs estadístic de les combinacions que han estat premiades al llarg dels darrers anys, no s’observa cap patró que confirmi les supersticions a les que són sotmeses aquestes combinacions en particular. Sense anar més lluny, fa només sis anys el segon premi se’l van emportar totes aquelles persones que tenien el número 00147, una xifra amb dos zeros al davant, mentre que l’any passat, el cinquè premi va viatjar fins a Andorra –concretament fins a l’administració de Cal Tavi, a Escaldes–, i en aquest cas també es tractava d’una xifra poc popular, el 00943.



Cal Tavi



Pel que fa a l’administració de loteria escaldenca, la seva responsable va declarar que els clients «no segueixen una tendència concreta a l’hora de demanar combinacions numèriques», però sí que reconeix que «les butlletes acabades en set i 15» són algunes de les més populars, «juntament amb aquelles acabades en vuit». Pel que fa als números baixos, sobretot els que acumulen molts zeros, en va confirmar «la seva baixa popularitat». H