Pavelló inexpugnable

Era un dels deures que li quedaven per fer al BC MoraBanc Andorra des del seu retorn a la Lliga Endesa. Mai s’havia imposat a un dels dos grans i ahir va aconseguir-ho (87-80), davant un FC Barcelona Lassa molt irregular i perdut. Els locals van fer un exercici de maduresa per sobreposar-se quan el rival se li apropava.



Màxima igualtat d’inici, amb els dos equips de manera continuada intercanviant-se manar en el marcador. Albicy sortia endollat, materialitzant en els primers 10 minuts vuit punts, amb dos triples. Shermadini, amb una esmaixada a una mà donava el primer avantatge local, però tant el georgià com Stevic tenien problemes per frenar Tomic a la pintura. Walker era capaç de taponar l’entrada d’Oleson i en la següent jugada encistellava. Era un intercanvi de punts fins que al darrer tram el MoraBanc va afinar en defensa, que li permetia concloure el quart manant de quatre (22-18) després d’un triple de Walker i dos punts de Jelinek.



Burjanadze veia la cistella gran, i en el llançament estava impecable. Així arribava una avantage de +8, que Vezenkov s’encarregava de retallar. Però els blaugranes es precipitaven en atac i no estaven encertats. Aquest fet l’aprofitaven els locals, que tot i així no podien desempallegar-se del rival. Amb un robatori de pilota Renfroe aconseguia posar la mínima diferència, però Antetounmpo ho solucionava ràpidament amb un 2+1. Shermadini es mostrava superior sota la cistella a Doersey i al descans s’arribava 42-36.



El MoraBanc sortia per feina en la tornada a la pista, tot i el triple d’inici de Rice, en el què eren els seus primers punts. Stevic, amb sis seguits, estava encertat en el tir i els seus companys el buscaven. Era un joc en equip que el Barça no era capaç de desenvolupar, resolent individualment. Fins que Tomic va mostrar tot el seu poder en el rebot i el llançament dins la pintura. Tot el joc culer passava pel pivot croat i Rice. Jelinek, amb una gran esmaixada amb Tomic al davant, donava un respir. El quart acabava amb un espectacular tap d’Antetokounmpo sobre Vezenkov i tot per decidir (60-58).

Burjanadze amb dos triples obria escletxa. El Barça estava descentrat, però els seus jugadors tenen la qualitat que tenen i tot i així eren capaços de no perdre el rumb. Les dues ocasions que van tenir per igualar el matx o posar-se per davant, no van ser capaços de fer-ho. Albicy va agafar les regnes de la situació i amb els seus punts i direcció va permetre que el forat s’anés fent més gran fins arribar a una victòria que acosta el MoraBanc a la Copa del Rei.

Repte assolit / Abans del matx Ferran Teixidó va demostrar del que és capaç i va materialitzar el repte 17K, que per desnivell significa fer dues vegades l’Everest. Havia començat a pujar escales divendres a la tarda.

Peñarroya: "Hem de tenir els peus a terra"

El tècnic es mostrava més que satisfet pel triomf perquè «l’equip ha tingut la mentalitat adequada per plantejar un partit de ritme i agressivitat». Guanyar a un gran com el Barça és tota una fita, però «hem de tenir els peus a terra i seguir perquè això és llarg», i més si es vol obtenir la classificació de cara a la Copa del Rei. El camí està marcat i «a mida que anem guanyant estarem més a prop».