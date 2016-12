Notícia Ester Nadal s’enrola al projecte solidari Kalimat La directora col·labora en una lectura que dóna veu als refugiats Isak Férriz i Roger Casamajor (al centre) preparen la lectura dramatitzada de ‘Kalimat (paraules’). Autor/a: Paramythádes

Kalimat (paraules) és el relat en primera persona dels refugiats del camp de Nea Kavala, al nord de Grècia. L’espectacle, en format de lectura dramatitzada, amb dramatúrgia i direcció d’Helena Tornero, es representarà una única vegada dimarts de la setmana que ve, dia 20, a la Sala Tallers del Teatre Nacional de Catalunya. També es podrà veure en directe en streaming. L’actriu i directora Ester Nadal s’ha enrolat en el projecte, que busca finançament a través d’una plataforma de micromecenatge, Goteo.org. La iniciativa busca recaptar entre 5.000 i 12.000 euros, i necessita un impuls ja que en porta uns 700. Encara queden tres setmanes per col·laborar.



L’objectiu de l’escenificació és «donar veu als refugiats, testimoniar la seva problemàtica, teixir ponts culturals per esborrar prejudicis i, molt especialment, recaptar fons per poder fer un donatiu als refugiats del camp de Nea Kavala –autors dels textos– i millorar les seves condicions de vida aquest hivern, afrontant una necessitat immediata, i capacitant-los de recursos materials que en la mesura del possible els permetin allunyar-se de les situacions de risc a les que estan exposats», s’explica a la pàgina web del projecte.



Projecte escènic / Kalimat (paraules) neix de l’experiència de l’equip del Projecte Paramythádes durant la seva activitat com a voluntaris al camp de refugiats, on van oferir actuacions i tallers de teatre, dansa, ioga i música durant l’agost passat. Durant el mes d’octubre, part de l’equip de Paramythádes s’ha desplaçat al camp de Nea Kavala per realitzar un taller d’escriptura amb les persones refugiades. Els testimonis escrits s’han traduït, triat i ordenat des del punt de vista dramatúrgic per tal de configurar l’estructura de l’espectacle. Un cop acabada la primera versió del text, l’equip artístic participa en el disseny del projecte d’escenificació. Nadal forma part de l’equip d’assessorament i direcció.



Juntament amb Nadal, formen part de l’equip Jorge Picó, Víctor Rodrigo i Mónica Samit. En la lectura dramàtica, Nadal ha enrolat actors com Roger Casamajor i Isak Férriz.



A més de Casamajor i Férriz, la resta d’actros i actrius que participaran a la lectura dramatitzada són Alicia G. Reyero, Anna Güell, Georgina Latre, David Menéndez, Jorge Picó, Marc Pujol, Manar Taljo, Teresa Vallicrosa, Joan Bentallé, Jordi Figueras, Carles Gilabert, Mireia Gubianas, Ramon Pujol i Vanessa Segura.



L’elenc dóna veu als refugiats que han escrit els textos de Kalimat (paraules), que són Ahmed Al Hamso, Fatima Faraj, Ghadir Ghadir, Khamissa Hussein, Shaenaz Mamo, Bakher Mohamad, Mahmood Mohammad, Manar Mostafa, Hussein Mostafa i Maryam Mustafa. Tots viuen al camp grec de Nea Kavala i exposen en primera persona la seva situació actual.