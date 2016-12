Detinguda per sostraure 12.000 € a la llar on treballava

La Policia va detenir dimarts passat al matí, a Escaldes-Engordany, una dona de 52 anys com a presumpta autora de sostracció continuada de diversos objectes i diners a l’interior d’un domicili on era empleada domèstica. Els elements robats ascendeixen a un valor de gairebé 12.000 euros.



Aquest fet va ser conegut ahir a través del balanç setmanal de detencions que realitza la Policia. En dit informe també es va destacar la detenció d’una dona resident de 45 anys com a presumpta autora d’agressió física vers la seva mare, els fets van ocórrer dijous passat a Sant Julià de Lòria, al domicili familiar. Durant el mateix dia, els agents van efectuar la detenció de dues dones residents, de 33 i 20 anys, per presumpta agressió física mútua en l’àmbit domèstic.

Altres detencions / El Cos de Policia va detenir fa dos dilluns, al Pas de la Casa, un home resident de 27 anys i un altre de 24 com a presumptes autors del furt de 50 cartrons de tabac, sostracció efectuada en un comerç en el que tots dos són empleats. Al segon també li van ser trobats 1,3 grams de marihuana.



D’altra banda, els agents van detenir dijous passat un home no resident de 30 anys com a presumpte autor d’una agressió física a un treballador d’un local nocturn d’Escaldes-Engordany. A aquest també li va ser confiscada una «minsa» quantitat de marihuana, segons va informar la Policia.



A més, el Cos va detenir, el mateix dijous, un home no resident de 26 anys com a presumpte autor de danys voluntaris a la cambra d’hotel que ocupava, així com desobediència, resistència, amenaces i injúries als agents de Policia. Els fets van tenir lloc a la Massana.



Finalment, i entre altres actuacions, la passada setmana es va detenir a quatre persones per conduir amb una taxa d’alcohol superior a la permesa i a dos per delictes contra la salut pública, amb confiscacions de set pastilles d’èxtasi i 27,411 quilograms d’haixix, així com 38.535 euros derivats del tràfic d’aquesta substància.