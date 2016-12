La Policia tindrà 20 equips de protecció antiavalots

La Policia del Principat disposarà el proper any de 20 equipaments individuals de protecció per a agents antiavalots i sis lacrimògens. El material estarà destinat als nous efectius i s’entregarà un cop s’aprovi i entri en vigor el nou Projecte de llei de modificació del Cos de Policia, així com quan es proveeixin les vacants de nova creació corresponents.

Grup de Muntanya / El Govern va informar ahir d’aquestes adquisicions responent a la pregunta escrita que va realitzar fa unes setmanes el conseller general del Grup Parlamentari Liberal, Carles Naudi.



En dita contesta, l’Executiu també va matisar que en relació als equipaments de vestimenta tàctica i militar de muntanya per als membres del Grup de Muntanya, «s’han adquirit únicament vuit equipaments i no 10, tenint en compte que actualment hi ha dos efectius menys en aquest Grup».

Pressupost / D’altra banda, el Govern va destacar que el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del proper any preveu «unes partides per un import total de 314.817,05 euros destinades a material informàtic i de seguretat per al Cos de Policia».

Aquesta quantitat se suma a l’import total de 957.840,82 euros que preveu la Llei del pressupost per a l’exercici d’enguany en concepte d’inversió per al mateix Cos, del qual ja s’ha executat pràcticament la totalitat.

Altres adquisicions / A banda de les adquisicions esmentades, el Departament de Policia també ha adquirit 90 anoracs, un radar portàtil, dues motocicletes per al Grup d’Investigació d’Accidents de Trànsit, un nou sistema de monitorització per als detinguts i 23 ordinadors personals. Així com 238 unitats d’armilles parables, tot i que aquestes encara no han estat entregades.