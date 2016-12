Vendrell celebra la voluntat de comprar el terreny

La consellera de Partit Socialdemòcrates + Independents (PS+I) al comú d’Escaldes-Engordany, Cèlia Vendrell, celebra que la corporació estigui negociant la compra del terreny de davant l’església de Sant Pere actualment llogat i emprat com a aparcament.



I és que segons va recordar ahir el PS a través d’un comunicat, es tracta d’una idea «que fa temps va ser proposada des de la formació i que, de fet, estava recollida al programa electoral de les comunals d’ara fa un any».



Incrementar els aparcaments / Actualment l’espai està llogat per la corporació, que hi ha situat un aparcament de barrera que dóna servei a una zona, al parer del PS, «molt mancada de places per a l’estacionament de vehicles».



En aquest sentit, Vendrell creu que un bon ús per a la parcel·la seria la d’incrementar els llocs d’estacionaments. «Sempre hem pensat que seria beneficiós dotar places d’aparcament a la part alta de Carlemany. Realment ara hi falten, perquè es veu en el dia a dia que aquest terreny sempre està ple de vehicles».

De fet, PS+I ja va defensar aquesta possibilitat durant la campanya electoral de les comunals de l’any passat.