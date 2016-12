Notícia El Govern diu que l’acord amb la UE estarà tancat a finals del 2018 Els tècnics apunten que complir la data és «possible» malgrat que hi ha «factors externs» que poden afectar Llimona, Mota i Fiñana, al fons, a punt per començar el seminari sobre la Unió Europea, ahir. Autor/a: SFGA/CEsteve

Finals de l’any 2018 és la data marcada al calendari del Govern per finalitzar les negociacions amb la Unió Europea (UE). Així ho van assegurar ahir la directora d’Assumptes Bilaterals i Consulars, Cristina Mota, i la tècnica encarregada dels temes de la UE al Ministeri d’Afers Exteriors, Elisabet Fiñana. En una formació sobre la UE organitzada per l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) i en la qual també va participar el professor i assessor, Joaquim Llimona, les dues especialistes van afirmar que «és un període de temps realista i possible, malgrat que hi ha factors externs que no podem controlar». Es referien, per exemple, a la decisió del Regne Unit de sortir de la Unió Europea –coneguda com a brexit– o a un aspecte que pot resultar més comú al llarg de la negociació com el fet que un dels tres estats que participen en la negociació –San Marino, Mònaco o Andorra– tingui problemes en formar govern. En tot cas, Mota va indicar que ni la marxa d’un estat membre «hauria d’alentir aquest procés, ja que fins ara els calendaris s’han mantingut».



Tal com va explicar la setmana passada el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, actualment el text del marc institucional està estabilitzat, el que significa que totes les parts han posat de manifest les seves posicions. A partir d’ara, aquest text es deixa en standby a l’espera de negociar les quatre llibertats –mercaderies, serveis, capitals i treballadors– per tancar-lo definitivament. «Ara, any i mig més tard de començar la negociació tècnica, hem avançat tot el que hem pogut. La posició en referència a alguns articles [del marc institucional] és clara i està definida», va apuntar Mota.



Negociació de les llibertats/ Pel que fa a la primera de les llibertats, la lliure circulació de mercaderies, la directora d’Assumptes Bilaterals i Consulars va informar que el setembre es va redactar el primer text i que actualment «ja s’esta treballant en el tercer draft». En aquest sentit, i sobre la problemàtica de l’Acord Duaner actual, Mota va manifestar que «moltes de les disposicions que es tracten amb la lliure circulació de mercaderies ja existeixen en l’acord actual». Per això, va agregar, «tindrem dos acords que parlaran del mateix i caldrà estudiar els dos textos». Cap de les dues tècniques però, va voler entrar a parlar sobre les directrius rebudes per part de la UE pel que fa a les condicions del tabac.



D’altra banda, també van exposar que «s’ha començat a treballar amb els serveis però encara estem en una primera fase». I van afegir que «està previst passar en una segona a finals de gener». Les altres dues llibertats encara no s’han començat a tractar.



A favor de negociar a quatre bandes/ Una de les crítiques expressades per Liberals d’Andorra (Ld’A) és el fet que Mònaco hagi expressat des del primer moment que el seu desig era fer una negociació bilateral i que en canvi Andorra no ho hagi fet. Sobre aquesta qüestió, Cristina Mota va apuntar que «es tracta d’una decisió política» però que «des del punt de vista tècnic, negociar els tres estats té molts avantatges, ja que és més difícil defensar-se sol davant la UE». «La decisió comuna dels tres té moltes més força i valor», va considerar.



Sobre les crítiques de la manca de comunicació que el Govern ha rebut en diverses ocasions per part de l’oposició pel que fa a les negociacions amb Europa, les dues especialistes van opinar que «és molt difícil comunicar sobre un acord que encara no està acabat».