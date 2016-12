El jutge vol certificar que la nena és filla de Blanco i Garau

El jutge de la Seu d’Urgell que investiga l’anomenat cas Nadia ha demanat el registre civil de Palma el certificat original de naixement de la nena, ja que té «dubtes» que la nena Nadia Nerea sigui filla biològica de Fernando Blanco i Marga Grau, segons ha informat ACN. El magistrat té dubtes perquè durant la declaració Blanco va dir «com si fos la meva filla». El jutge també vol l’informe del metge que va assistir el part de la Nadia, a Mallorca, l’any 2005.



A més, el magistrat urgellenc ha requerit a l’Oficina de recuperació i gestió d’actius que investigui el patrimoni de la família Blanco-Garau perquè les despeses econòmiques de la família no estan justificades. La família ha recaptat, en vuit anys, gairebé un milió d’euros, presumptament per invertir en la salut de la nena, que pateix una malaltia rara anomenada tricotiodistròfia. Els Mossos d’Esquadra han descobert que s’han gastat 600.000 euros en despeses personals i els ha bloquejat els més de 300.000 euros que tenen en els comptes.



Una altra informació, revelada per Catalunya Ràdio, indica que Blanco i Garau s’haurien negat reiteradament a ser assistits per pediatres de l’Alt Urgell. Els Mossos d’Esquadra ja havien indicat que els progenitors s’havien mostrat recelosos a la possibilitat que els facultatius de l’Hospital de la Seu d’Urgell atengeussin la nena, i argumentaven que el seu tractament ja el portaven des de centres especialitzats a Mallorca i a Houston. Almenys el dels Estats Units ja s’ha demostrat que és mentida. El magistrat ha instat el metge forense perquè informi sobre l’estat de salut de la nena, donant a les parts un termini improrrogable d’una setmana perquè entreguin la documentació que considerin oportuna.



El jutge també demana informació al centre escolar on estudiava la menor sobre les faltes d’assistència i ha citat a declarar dos dels mestres del centre Miret i Sans d’Organyà.

L’última diligència requerida pel jutge que investiga el cas és la relació dels allotjaments a França dels dos investigats en els últims cinc anys ja que no existeix cap justificant de pagament. Blanco va afirmar, durant la seva declaració, que ho pagava tot en efectiu.



Ara per ara, Fernando Blanco continua en presó sense fiança i la mare en llibertat amb càrrecs. El jutge ha suspès la tutela de la menor i l’ha atorgat, provisionalment, a uns oncles materns de la nena, que resideixen a Mallorca. La Nadia ja es troba a l’illa, on la seva mare la podrà visitar els caps de setmana, sempre amb presència de la família i sense nocturnitat. De fet, Juan Grau, germà de Marga Grau, ha explicat a Europa Press que tant ell com la seva dona s’havien cregut tota la història que els havia explicat Blanco, fins i tot el càncer que patia, tot i que ha matisat que creu que la seva germana «no en sabia de la missa la meitat». Juan Grau considera que la nena i el pare s’assemblen molt i, per tant, està molt sorprès que se n’investigui la paternitat.