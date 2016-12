Notícia Més de 12.000 firmes a favor de la rotonda al Punt Els treballadors presenten la sol·licitud a Govern Els empleats davant de Govern. Autor/a: Grup de treballadors del Punt de Trobada.

Quatre treballadors del centre comercial E-Leclerc Punt de Trobada van presentar ahir al matí a l’Edifici Administratiu de Govern una sol·licitud amb un total de 12.041 signatures per a la construcció d’una rotonda que faciliti l’accés al centre comercial i alhora que faciliti la sortida dels vehicles en les dues direccions. La petició demana, concretament, que l’Executiu adopti «les decisions escaients per a construir una rotonda a la Carretera General 1, quilòmetre 3, per a permetre tant l’accés com la sortida del centre comercial E.Leclerc-Punt de Trobada en els millors terminis».



Els treballadors afectats van ser rebuts pel cap de Govern, Toni Martí, i pel ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, que es van comprometre a fer el necessari per a què es restableixi el servei d’autobús que porta diverses setmanes aturant-se a un quilòmetre del centre comercial precisament per la prohibició del gir a l’esquerra en la sortida del centre en direcció a Sant Julià de Lória.



Pel que fa a la principal demanda dels treballadors, la construcció de la rotonda, el màxim representant de l’Executiu i el responsable de la cartera d’Ordenament Territorial van fer referència, segons el grup d’empleats, a una rotona prevista en el pla general de carreteres si es duguessin a terme les fases pendents de l’anomenada desviació de Sant Julià de Lòria.