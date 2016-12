Tres buguis andorrans s’han colat a l’estació d’Aransa

L’estació d’esquí nòrdic d’Aransa ha denunciat la irrupció de tres buguis, de matrícula andorrana, als circuits de fons dissabte al migdia, en el moment de màxima presència d’esquiadors a les pistes. L’estació de la Cerdanya està indignada per aquest fet, ja que l’acció va malmetre les traces de la zona, que estava perfectament preparada per a la pràctica de l’esquí nòrdic.



Des d’Aransa han explicat a Ràdio Seu que, «amb l’estació plena de visitants», van rebre «la visita inesperada de tres buguis, provinents d’Andorra», que es van posar a «circular pel mig de les pistes d’esquí i van aturar-se en plena zona de debutants, on s’hi estaven impartint classes a famílies i nens». Un fet «d’extrema gravetat».



L’entrada dels vehicles va ser per un camí forestal que comunica els termes d’Aristot, Bescaran i Aransa. El trànsit està regulat per una normativa municipal que limita el pas de vehicles del 20 de novembre a l’1de maig, durant la temporada d’esquí. Quan els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals van interpel·lar els conductors, aquests van adduir que no hi havia cap senyal que informés de la prohibició del pas. L’estació ho nega i assegura que la senyalització «és ben present».



Els pilots van passar «per damunt d’unes pistes d’esquí perfectament treballades i van continuar la marxa durant sis quilòmetres mes, fins arribar a la base de l’estació». Aficionats, monitors i personal van rebre amb estupefacció la presència dels buguis, i mentre estaven baixant ja els va advertir que estaven posant en perill la integritat física dels esquiadors. Els conductors «van continuar lentament el descens fins a peu de pistes, sense causar, afortunadament, més danys aparents que els de les roderes dels vehicles». El fet que la neu fos dura va ajudar a reduir els danys.

L’estació ha contactat amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat per fer constar la infracció de la normativa vigent.