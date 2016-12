Notícia El comú de la capital justifica la presència d’animals al Poblet de Nadal El comú de la capital justifica la presència d’animals al Poblet Un infant acarona un dels rens al Poblet de Nadal. Autor/a: MARICEL BLANCH

La directora de Cultura, Joventut i Participació Ciutadana del Comú d’Andorra la Vella, Patty Bafino, va respondre ahir a la recollida de signatures a través de la plataforma Change.org per evitar exposar animals al públic, fent referència als rens i dromedaris que hi ha al Poblet de Nadal i que passegen per la parròquia. Bafino, en un escrit a les xarxes socials, va assegurar que el rebuig «es basa en el desconeixement real de com han estat tractats els animals». I argumentava que els animals han dormit a l’aparcament de Prada Casadet «en uns box d’un camió i una furgoneta especialment creats per aquest ús». A més, deixava clar que «en cap moment s’ha utilitzat la violència» i que qualsevol persona que els hagi acompanyat durant els cercaviles per la capital ho haurà pogut comprovar.



Bafino també va explicar que l’objectiu de la visita dels rens i dromedaris és «fer conèixer aquests animals i facilitar-ne la interacció amb els veïns i vistants d’Andorra la Vella, aprofitant l’entorn del Poblet de Nadal». I va convidar a tots els interessats a donar un cop d’ull a l’empresa que se n’ocupa, Evecan, per conèixer el tracte que els hi donen.