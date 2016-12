Notícia 700 anys de l’adéu de Llull La capital acull el tram final de l’exposició sobre el savi dibuixada per Jordi Planellas L’exposició ‘Ramon Llull en essència’ es va inaugurar ahir al matí a la plaça del Consell General. Autor/a: MARICEL BLANCH

«Les claus per entendre el savi més gran que ha donat mai la cultura catalana». Així es presenta l’exposició Ramon Llull en essència, una mostra itinerant pels territoris de llengua catalana que finalitza a Andorra la Vella, després de més d’un any de periple de ciutat en ciutat. L’exposició, formada per diversos plafons, és una creació de l’empresa andorrana Reunió de Papaia i compta amb les il·lustracions del també andorrà Jordi Planellas, ninotaire de EL PERIÒDIC.



La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va inaugurar ahir l’exposició a la plaça del Consell General, on es podrà veure fins al 9 de gener. La mostra tanca oficialment els actes de commemoració del 700 aniversari de la mort de Ramon Llull. Gelabert va destacar que l’exposició té per objectiu apropar als andorrans la figura i l’obra d’aquest destacat escriptor i pensador de l’Edat Mitjana, i permetre que es pugui aprofundir en el seu coneixement. L’exposició de petit format s’estructura en 20 plafons que permeten fer dos recorreguts de visita, l’un per descobrir l’obra de Ramon Llull i l’altre per situar-lo en el context històric.



Recentment, un altre andorrà s’ha posat en la pell del savi: Roger Casamajor, que va interpretar l’intel·lectual de jove en una minisèrie sobre Llull de Televisió de Catalunya.

Ramon Llull (Palma, Mallorca, 1232 - Tunis, Tunísia, 1316) va ser un escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor i missioner mallorquí del segle XIII, conegut per la seva extensa obra escrita, redactada en català, occità, llatí i àrab. Llull creà un sistema filosòfic que denominà l’Ars, que integrava en un tot coherent la religió, la filosofia, la ciència, la moral i l’ordre social, a partir d’un sistema que demostrava la superioritat del cristianisme.