Una lesió a l’esquena marca l’inici de temporada de Lluís Marín

La pretemporada ha portat lesions als dos membres de l’equip de surf de neu de la Federació Andorrana d’Esquí. Aquest fet no evitarà que Lluís Marín pugui debutar aquesta mateixa setmana en l’estrena de la Copa del Món de boardercross, però sí que farà que Maeva Estévez es perdi gran part de la campanya.



Fa un mes Marín va patir una forta caiguda en un entrenament a l’estació austríaca d’Hintetux, impactant amb l’esquena al terra, que va provocar-li pèrdua de força a la cama esquerra i que hagués de fer repòs, el que va suposar-li fins i tot pèrdua de pes. Un cop més recuperat va haver de començar a entrenar de manera adaptada, per no recaure. La recuperació no és complerta, però ha seguit la programació i va participar a la darrera estada de l’equip francès de la Copa del Món. El cap de setmana competeix a Montafon (Àustria) en l’estrena del calendari de la Copa del Món, en una temporada on va més enllà en els seus objectius. La campanya passada va ser vuitè a la general i en aquesta ocasió vol estar entre els cinc primers, el que comporta que hagi de mantenir una regularitat important al llarg dels mesos.



A aquesta primera cita «no arribo al 100% com estava, però els objectius continuen sent els mateixos, acabar en el top-5 de la general de la Copa del Món. No és gens fàcil perquè s’ha de ser molt regular i s’han de fer podis», assenyala Marín, que a Montafon tindrà l’oportunitat de «veure com estic respecte als altres. Als entrenaments no m’he pogut comparar» amb la resta. Tot i així els cronos a les darreres sessions han estat positius i «això em dóna confiança. Si fem les coses bé i no ens precipitem pot sortir una bona carrera». Vol anar de menys a més: «Buscaré sensacions als entrenaments, no intentaré forçar-me massa i fer-ho el moment que toqui. No hi vaig a experimentar, vaig a intentar fer un resultat perquè l’objectiu que ens hem plantejat és molt complicat i no he d’intentar perdre cap possibilitat. Farem el que podem i un cop allà veure si puc estar com l’any passat o realment ens hem de reajustar».



A pesar que la lesió és un inconvenient, «estic confiat. Crec que poden sortir bé les coses» perquè «tinc prou experiència per afrontar una temporada amb aquestes dificultats». Acabar entre els cinc primers de la general de la Copa del Món significa mantenir-se sòlid al llarg dels mesos i no descarta guanyar alguna cursa. Per assolir l’objectiu s’ha de fer «com a mínim un o dos podis i si és un primer lloc millor», per tant, «és important quan estiguem a les finals tenir puntuacions altes perquè del primer al quart ja te’n portes molts punts». Una altra fita important de la temporada són els Campionats del Món de Sierra Nevada. La prova de boardercross serà l’11 i 12 de març i té pensat «apuntar alt». Als Mundials «es va a totes. El nivell és suficient per fer un podi», tot i que sempre quan t’ho jugues tot «a una carrera és complicat», però té l’experiència que en els dos on hi ha participat anteriorment «he anat ràpid».



Per la seva part, Estévez va ser operada al genoll i s’està recuperant, per tornar a competir a finals de febrer o inicis de març. «El meu màxim objectiu és poder tornar ràpid a la competició i un cop estigui ja veuria el meu nivell», indica la corredora, que aspira a «millorar si és possible l’any passat, entrar alguna final de Copa d’Europa i poder ser a alguna Copa del Món».

Verdú torna a imposar-se en una prova de la Nor-Am Cup