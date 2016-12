Jordi Rubio i Richard Imbernón, escollits els millors de l’any

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va realitzar ahir la Gala dels Premis 2016, on van ser escollits els jugadors, tècnics i àrbitres més destacats de les diferents disciplines que es troben integrades dins l’ens. A més, també van rebre distintius els jugadors internacionals per les vegades que han representat el país.



En futbol, el premi al millor jugador de l’any és per a Jordi Rubio. El lateral de la UE Santa Coloma és peça clau al seu equip i va ajudar la temporada passada a adjudicar-se la Copa Constitució, en una final on va imposar-se a la UE Engordany. A inici de la present campanya va aixecar també el títol de la Supercopa, superant al Don Denis FC Santa Coloma. Però no només va rebre aquest premi, sinó també al del millor gol. Va aconseguir-lo a la cinquena jornada de la Lliga Grup Sant Eloi d’aquesta mateixa temporada. Va ser un gol que va donar el triomf als groc-i-negres sobre l’Assegurances Generals FC Ordino, que va finalitzar 0-1. Va ser in extremis, al minut 92, en la sortida d’un córner va arribar-li l’esfèrica i amb un xut des de fora l’àrea l’introduïa dins la porteria per tot l’escaire.



Com a millor entrenador Ricahrd Imbernón torna a ser el guardonat. El curs passat va tornar a guanyar la lliga amb el Don Denis i a realitzar un bon paper a la fase prèvia de la Lliga de Campions. En futbol sala, Nacho Llamas va ser l’escollit com a millor jugador de l’any, mentre que a la banqueta ho era Lluís Cruz. Pel que fa als àrbitres, Luís do Nascimento i Gerard Roure s’enduien els guardons. La jugadora de futbol femení més destacada va ser Tere Morató, que va batre rècords golejadors amb l’Enfaf Crèdit Andorrà, que li va valdre el fitxatge per l’FC Barcelona B. Pel que fa a la base, el millor club de futbol és l’FC Encamp i en futsal la UE Santa Coloma. En fair play les distincions són per a FC Santa Coloma, Penya Encarnada d’Andorra, FC Encamp i CE Sanlòria. L’entitat encampadana torna a ser la que compta amb més llicències federatives.



També es van repartir reconeixements per les internacionalitats acumulades. Aquest és el cas de Marc Pujol, de l’FC Andorra, que en suma 72 i que va rebre el pin d’or pels que en sumen més de cinquanta. El de plata, de més trenta, se’l van adjudicar Marc Vales (46), Emili Garcia (35), Jordi Rubio (33) i Marc Garcia (33). En futbol sala, el de plata (+20) va ser per a Jordi Ferreiro, que en té 21. El premi a la trajectòria va ser per a l’àrbitre Laudino López. A l’acte la FAF també va realitzar una menció especial pels vint anys del primer partit de la selecció absoluta i un homenatge a títol pòstum a Jordi Gaeta.