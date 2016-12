Invertir en salut té benefici doble a la Massana

Hi ha qui sosté que en la salut no s’ha de mirar mai la cartera. El Comú de la Massana no només ha fet cas a aquesta premissa, sinó que fins i tot li sortirà més que rendible econòmicament. I és que ahir es va inaugurar el nou Centre d’Atenció Primària (CAP) de la parròquia –tot i que porta poc més d’un any de funcionament–, que es troba a l’edifici Els Arcs, per un cost de 267.000 euros.



Car? Barat? Aquesta –repeteixo– no hauria de ser la qüestió si parlem de curar a les persones però si mirem enrera, sabrem que la corporació que encapçala David Baró es gastava uns 30.000 euros a l’any en pagar el lloguer de l’anterior centre, així que en 9 anys la inversió ja estarà amortida i no s’haurà d’abonar un euro més. Segons assegura el cònsol major, «podrem fer servir aquesta partida en altres projectes per a la parròquia».



A la presentació tampoc va faltar Toni Martí, ja que és l’Executiu el que gestiona aquest servei, tot i que el Comú sigui el que posi l’espai. Un detall que per al cap de Govern mereix ser destacada com un exemple de la gran relació que ha d’existir entre les administracions púbiques: «Hi ha una gran relació. Podrem tenir diferències, fins i tot ideològiques i de colors, però representem institucions majors i a l’hora de fer inversions, s’ha tirat per un criteri d’utilitat». Com aquest CAP, com el d’Ordino, el Fener o Sant Julià de Lòria, que també s’han fet amb Martí al capdavant del país. «Fins que s’acabi aquest mandat, la dinàmica serà la escoltar les set parròquies, independentment del que hagi passat a les eleccions comunals», va reincidir el cap del Govern.



El cert és que al centre sanitari massanenc hi ha feina, i molta. Una altra raó més per deixar enrere l’antic centre, ja obsolet i sense el toc modern que caracteritza el de l’edifici Els Arcs. Són, segons va anunciar Martí, «unes 60 persones cada dia de mitja» les que el visiten, de les quals un 12% són visites d’atenció primària a domicili, per la qual cosa s’ha adaptat el local per als minusvàlids. Senzill, però complert i amb totes les necessitats per a que la població estigui el màxim de confortable.



Els 195 metres quadrats del local es van quedar petits en un acte amb unes quantes desenes tampoc no van faltar d’altres personalitats, com el ministre de Salut, Carles Àlvarez, que va destacar que amb aquesta «queden resoltes» les necessitats d’atenció primària del país, donant la importància que mereix aquest servei en ser «una de les portes d’entrada a l’assistència sanitària».