Martí reconeix falta de pedagogia en les negociacions de l’acord

En referència a l’acord d’associació que, tal com van afirmar alguns integrants de l’equip negociador ahir al matí, s’hauria de tancar a finals de 2018, Martí va reconèixer la «falta de pedagogia» que s’ha pogut tenir en algun moment al llarg de les negociacions, les quals han estat molt criticades per bona part de la societat civil i de l’oposició política. D’altra banda, el cap de Govern no va perdre l’ocasió de qualificar l’acord de «molt important», a banda d’afirmar que, amb aquest, el país «no renuncia a res i guanya moltes coses», a diferència de les opinions manifestament contràries de la resta de partits, que exemplifiquen la transitorietat en les negociacions pel tabac com a mostra de la falta d’encert.



Paral·lelament a l’acte d’inauguració del desviament de la carretera nacional 20 a l’altura d’Ax-les-Thermes que va tenir lloc ahir, al que també hi van assistir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i l’ambaixadora d’Andorra a França, Cristina Rodríguez, també va tenir lloc una trobada amb el recent nomenat primer ministre francès, Bernard Cazeneuve, una trobada destinada a parlar de «temes diversos, entre els quals es troba la relació amb la UE, les negociacions en curs i diversos temes de l’actualitat social i política», segons va afirmar Martí. D’altra banda, el cap de Govern també va aprofitar per reafirmar que «les relacions entre França i Andorra són excel·lents», a part de qualificar l’esdeveniment de «molt important per tractar-se d’un país que entén perfectament les especificitats del Principat», ja que les relacions han estat sempre molt bones «al llarg de la història».

Unió Europea / Entre els temes que s’han tractat, a part de diversos aspectes relacionats amb l’actualitat política i econòmica d’ambdòs territoris, també van comentar-se les negociacions que està duent a terme Andorra amb la UE, les quals Martí va titllar de «molt importants» pel que fa al procés d’obertura pel que està apostant el país en els darrers anys. D’altra banda, el cap de Govern també va mencionar que la llei d’intercanvi d’informació fiscal significa «un pas més cap a la transparència i la bona relació que es busca tenir amb la resta de països».

Falta de seguretat / Per altra banda, Martí també va destacar que cap al mes de gener «intentarà reunir-se amb la presidenta del Consell Regional de l’Occitània, Carole Delga, amb l’objectiu de «continuar intercanviant les opinions i els plans que es tenen previstos a la regió», entre els que es troben «les diverses obres que s’emmarquen en els programes Poctefa, en què es treballa per assolir unes carreteres més segures per protegir els ciutadans dels despreniments de rocs i esllavissades». Cal destacar que es tracta d’una zona molt propensa a aquest tipus d’incidents, que poden arribar a causar greus problemes a nivell viari, arribant a posar en seriós perill la vida dels conductors que circulen per la zona. A més, el cap de Govern va afirmar que es tracta d’un tram amb «molt de trànsit» i, sobretot, amb una gran afluència de «camions que han de fer front a revolts força perillosos».



Entre els projectes mencionats anteriorment es pressuposten un total de 200 milions d’euros que, segons va afirmar Martí, estaran finançats en un 50% per part del Govern francès –mentre que l’altra part encara s’ha de repartir entre la regió i el departament. Entre les obres que es projecten, a banda de la millora de la seguretat, també es preveuen diversos desdoblaments que contribuiran a la millora de la circulació, el que significarà una pas endavant en la qualitat de les vies d’accés al Principat.



Cal recordar que el cost de les obres del desviament ascendeix fins als 69 milions d’euros i permetrà reduir el trajecte entre Andorra i Tolosa entre 10 i 15 minuts.