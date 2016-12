Notícia Jover manté la societat per motius «emocionals» El ministre diu que no ha rebut ni remuneració ni dividends de l’empresa El ministre Jover, de peu, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El ministre Jover ha admès que és administrador únic de l’empresa Representacions Jover, SLU, una societat que es dedica a la importació, exportació, representació, distribució i comercialització, al major i al detall, de productes alimentaris. Jover n’és el soci únic des del setembre del 2014 quan, segons va aclarir ahir el titular de la cartera d’educació, el seu pare va morir. «És una empresa que ja venia del meu avi, i quan es va morir el meu pare, la tardor del 2014, vaig decidir continuar-la per motius tant econòmics com emocionals», va declarar ahir durant l’acte de balanç del primer any de mandat comunal de la legislatura actual.



La informació es va revelar ahir en dos mitjans digitals, El Triangle i l’Altaveu, «uns mitjans digitals molt concrets que, malauradament, ja sabem de quin peu calcen i quins són els objectius», va manifestar. «Se m’acusa d’haver incomplert la llei de Govern; és veritat que participo d’una societat i que en sóc administrador únic, i no estic incomplint la legislació vigent perquè, de fet, no tinc remuneració i no n’he tingut durant aquest mandat de part d’aquesta societat», va garantir.



Jover va voler ser «taxatiu» respecte les acusacions: «No he incomplert la llei del govern. A més, tenir dividends des de l’empresa hagués estat legal perquè no entra en incompatibilitat, però tampoc he rebut cap mena de retribució sota forma de dividends d’aquesta societat. Malauradament, jo crec que el que es busca amb aquestes insinuacions i mitges veritats és desgastar-me personalment, i em sap molt greu».



El ministre d’Educació, Ensenyament Superior i Recerca va donar per tancat el tema subratllant que «el que he intentat, mentre tingui la confiança del partit i, evidentment, la del cap de Govern, és fer la meva feina, i la meva feina és dedicar-me tots els dies a l’educació, tots els dies als tres sistemes educatius que tenim, i continuar treballant per fer-los el millor possible».



Per la seva part, el cap de Govern, Toni Martí, va declinar fer cap comentari sobre les acusacions versades sobre un altre dels seus homes de confiança i secretari general de DA.