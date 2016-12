Notícia Millor que fa un any Martí recorda que al gener muntarà una taula tripartida per les transferències i competències D’esquerra a dreta, Saboya, Martí, Jover, Marín, Marsol, Mortés, Mandicó i Torres, ahir a l’acte de DA. Autor/a: MARICEL BLANCH

El 13 de desembre de l’any passat, tot juts fa un any, Demòcrates per Andorra va dominar les parròquies amb cinc victòries a les eleccions comunals (Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Ordino, Encamp i Canillo), una sisena en coalició (Sant Julià de Lòria) i colant un representant al feu massanenc. «Els comuns són la institució de proximitat amb la ciutadania i creiem que és des d’aquí que es fa una feina de base de molt important», va subratllar el secretari general de DA, Eric Jover. El cap de Govern, Toni Martí, va recordar el context de fa un any: «Estàvem immersos en plena crisi de BPA, semblava que tot s’enfonsava i hi va haver una primavera en ple hivern».



Durant l’acte de celebració demòcrata, es va fer referència a la llei de competències i transferències comunals que està treballant la secretària d’Estat Consol Naudí: «Està fent una gran feina», va assegurar Martí, «ha fet un diagnòstic de la situació de cada parròquia basant-se en tres premisses: no s’ha de donar menys del que necessiten, no s’ha de donar més del que necessiten i hi ha d’haver una solidaritat». El líder de l’Executiu va manifestar que «estem en predisposició de fer un debat obert al Consell General» i va recordar que «em vaig comprometre a fer una taula tripartida al mes de gener». Amb tot, Martí va reiterar que no és una llei fàcil de negociar i que es vol aprovar amb consens.



Els cònsols opinen



Durant l’acte d’ahir, després d’unes paraules del president de DA, Carles Torralba, van ujar a l’estrada tots els representants comunals, per estricte ordre protocol·lari. El de Canillo, Josep Mandicó, va admetre que ho tenia més fàcil ja que va ser l’únic candidat. Amb tot, va comentar que l’economia està remuntant i que el comú ha creat un Fons de Reserva «pel que pugui venir».



Jordi Torres, d’Encamp, va recordar que els comuns subvencionen el 50-60% dels serveis i va suggerir que s’ha de revisar perquè «els comuns fan molt d’esforç i hi ha gent que pot pagar el preu de mercat».



Josep Àngel Mortés, d’Ordino, va destacar que el deute es reduirà fins als 12,5 milions d’euros el 2019 (tres milions menys en tres anys) i va lloar els bons números de Secnoa (Ordino Arcalís).



El conseller de l’oposició a la Massana, Albert Esteve, va ser el més ovacionat pel seu savoir faire i bon perdre, tot i que va admetre que la nit electoral de fa un any «no va ser fàcil».

La cònsol d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va defensar «la capitalitat» de la parròquia i va demanar resoldre la llei de competències i transferències comunals.



El conseller menor lauredià, Joan Vidal, va anunciar que aviat «es farà la prova pilot del circuit de ràfting al riu Valira» i va reivindicar el pla de gestió de Naturlandia.



Finalment, Trini Marín, d’Escaldes-Engordany, l’hereva de Martí, va repassar els èxits de la seva parròquia i va assegurar que «unirem esforços amb Andorra la Vella» per aconseguir una artèria comercial.



