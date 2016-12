Les Crèdit Andorrà GSeries inicien una nova etapa

Injecció de benzina la que reben les Crèdit Andorrà GSeries, amb l’entrada com a patrocinador principal de l’entitat bancària, que aporta una ajuda econòmica que assegura la continuïtat del campionat, que d’aquesta manera pot tornar a reinventar-se per convertir-se en més competitiu i presentar un major espectacle.



El contracte signat amb el nou espònsor és per dos anys. I aquesta assegurança permet confeccionar un calendari que consta de cinc proves, el 14 i 28 de gener, i el 4, 18 i 25 de febrer, amb el 4 de març com a dia de reserva en cas que alguna de les dates anteriors no s’hagi pogut desenvolupar a causa de la meteorologia. La GZero, la jornada de proves, serà el 17 de desembre pels vehicles de la màxima categoria, mentre que el 7 de gener serà el torn dels cotxes que disputen la GS2. Precisament aquesta categoria és la principal novetat d’aquesta edició, amb vehicles que porten tres anys testant-se i que estan gestionats per PCR Sport, que compten amb motors precintats i que a nivell tècnic i mecànic tots són idèntics, pel que les diferències les marquen el pilotatge. Són prototips GiAnd Car amb motor Suzuki Hayabusa de 1.300 cc i 180 CV, amb caixa seqüencial de sis velocitats i 580 quilos de pes. «És una categoria que dinarà molt espectacle», assegura Toti Sasplugas, secretari general de l’Automòbil Club d’Andorra.



Aquesta és una nova etapa que inicien gràcies a l’entrada de Crèdit Andorrà. Sense la seva presència hagués tingut un futur complicat. «És molt difícil tirar endavant un campionat complexe com aquest sense un patrocinador important al darrer», per tota la infraestructura que suposa organitzar el campionat al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa. A la categoria GS hi participaran entre dotze i catorze cotxes, amb una vintena de pilots, mentre que a la GS2 en seran sis, amb una dotzena de conductors, ja que tots comparteixen màquina. L’acord existent amb Dorna assegura que comptin amb dos vehicles que portaran pilots reconeguts de diferents disciplines del món del motor.