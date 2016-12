Notícia Batalla confirma la licitació del túnel de Tresponts aquest mes L’alcalde sosté que el tràmit és la garantia legal que hi haurà els diners Treballs a la carretera C-14 al tram de Tresponts.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, va reiterat dilluns en el ple ordinari de l’Ajuntament urgellenc, que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat licitarà abans no acabi aquest mes el projecte de construcció del túnel de Tresponts. Batalla sosté que aquesta decisió és el tràmit que garanteix legalment que hi haurà els diners necessaris perquè les obres comencin tan bon punt estiguin adjudicades, a la segona meitat del 2017, ja que «quan es licita una obra, la llei deixa molt clar que cal tenir garantit el cent per cent del finançament; i si no, la intervenció del Govern no ho permetria».

El plenari va rebutjar la moció presentada per Compromís X La Seu que plantejava exigir al Govern que ja inclogui en els pressupostos d’aquest any vinent els diners necessaris per començar els treballs de construcció. El text no va prosperar en rebre set vots a favor, dels grups de CxLS i la CUP, i 10 en contra, de CiU i ERC, informa RàdioSeu.



40 milions / L’alcalde urgellenc va detallar que la conselleria publicarà l’anunci de licitació «entre Nadal i Cap d’Any», per tal d’adjudicar l’obra al primer semestre de 2017 i començar-la durant la segona part d’aquest any vinent. L’actuació, que té un pressupost de més de 40 milions d’euros, contempla la construcció d’un túnel d’1,2 quilòmetres per superar la part més complicada del congost dels Tres Ponts. L’obra també contempla millorar trams previs i posteriors al túnel per eixamplar la via, a més a més d’habilitar l’actual carretera com a via de servei en cas que s’interrompés la circulació al túnel. Està previst que l’obra s’allargui durant quatre anys.

Batalla assegura que finalment el Govern «ja ha assumit l’obra com a pròpia» i «ha escoltat la petició justa del territori per garantir una millora en la seguretat de la principal via de la comarca», malgrat recordar que «no és fàcil trobar tants diners per a un projecte tan gran com aquest», ja que aquesta serà, assegura, «l’obra pública més important que haurà impulsat el Govern aquests darrers anys». L’alcalde hi va afegir que «és evident que és una actuació molt necessària, tal com demostren els accidents que s’han produït fruit del despreniment de roques de la muntanya».

D’altra banda, la conselleria de Territori ha anunciat que destinarà de forma «imminent» un milió d’euros a consolidar els talussos de la carretera C-14 a l’actual pas pel congost de Tresponts, amb l’objectiu de prevenir nous despreniments.



Compromís desconfia que es garanteixi la partida

Compromís x La Seu segueix reclamant que el Govern ja inclogui en els propers pressupostos els diners necessaris per als primers mesos d’obres, el segon semestre de l’any que ve. El portaveu del grup municipal, Òscar Ordeig, considera que ara per ara l’única garantia que hi ha són «unes paraules de l’actual Conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull», les quals qualifica de «declaracions d’intencions, incomplertes i pràcticament calcades a les que ja va fer l’anterior conseller Santi Vila, ratificades per Batalla a la Seu, quan al 2015 va dir que les obres començarien al 2016».

El també diputat del PSC ha acusat els grups de Convergència i ERC de «votar junts en contra d’una proposta que defensa el territori sols per no enfrontar-se a l’actual Govern català». Ordeig hi afegeix que «les paraules del conseller i de l’alcalde de la Seu no valen, ja que ho van dir igual al 2015, després d’aprovar al Parlament la proposta de construcció del túnel, i les seves promeses es van incomplir aquest any».

El portaveu de Compromís conclou que «només una partida econòmica suficient destinada al túnel en un pressupost aprovat de la Generalitat pot assegurar l’inici de les obres l’any vinent».



Aprovada la cessió del nou espai per al Banc d’Aliments amb l’abstenció de CxPLS i la CUP

El ple va aprovar la cessió d’un espai municipal per al Banc d’Aliments de la ciutat. La mesura va tirar endavant amb els vots favorables de l’equip de govern (CiU) i d’ERC, mentre que Compromís i la CUP es van abstenir. El nou espai, que ja està en funcionament, ocupa dues naus de les antigues instal·lacions de Mavisa, a tocar de l’avinguda de les Valls d’Andorra. Durant el debat, el primer tinent d’alcalde, Jesús Fierro, va exposar que d’aquesta manera es compleix amb el compromís adquirit pel consistori de millorar les instal·lacions del projecte Aliments per la Solidaritat. Ara el tràmit estarà en període d’informació pública durant 15 dies abans de l’aprovació definitiva.

Des de Compromís x La Seu es van mostrar d’acord amb la cessió de l’espai, però van justificar l’abstenció pel desacord amb la gestió que el consistori està fent del Banc d’Aliments. Ordeig creu que s’ha aplicat una «política de fets consumats» amb relació a la dimissió de voluntaris del projecte i lamenta que no s’hagi aconseguit apropar posicions. Ordeig va considerar que cal «intentar reconduir la relació amb els voluntaris» i fer el possible per «passar pàgina» des de totes dues parts. En aquest sentit, el regidor creu que «el fons i la forma són molt importants» en aquests casos i que cal «escoltar tothom i pactar».

Sobre aquesta qüestió, Fierro va respondre tot instant el grup de Compromís i els contraris a l’actual plantejament a «que es facin seva aquesta frase que ‘el fons i la forma són molt importants’» i que, per tant, es recuperi un debat serè sobre un tema sensible com és el Banc d’Aliments. Fierro, alhora, va assegurar que la gran majoria d’entitats implicades estan d’acord amb el nou plantejament.

En canvi, des de la CUP van dir que no tothom està d’acord amb la direcció que està prenent el projecte. El regidor cupaire, Pau Lozano, va afirmar que per ara no han observat «voluntat de complir amb la moció aprovada al ple del mes passat» i que cal encara «trobar més consens» per recuperar la tranquil·litat amb relació a aquest servei. Lozano va apuntar que la prioritat ha de ser definir el projecte tècnic que estableixi com ha de funcionar a partir d’ara el Banc d’Aliments.