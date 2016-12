El cas de les contrasenyes ‘andorra.ad’ es torna a aplaçar

Fa ara ja 11 anys que va esclatar el cas de les contrasenyes andorra.ad, quan un ciutadà va trobar a la xarxa un document que contenia les claus d’accés de gairebé 16.000 correus del domini de la parapública llavors anomenada STA (Servei de Telecomunicacions d’Andorra).



L’home va denunciar la troballa a l’Agència de Protecció de Dades (APDA), però finalment la fiscalia va acabar obrint diligències contra el mateix ciutadà i el va acusar dels delictes majors d’intercepció de telecomunicacions per vulnerar la intimitat d’un altre sense el seu consentiment i de creació sense autorització de fitxers.



La vista oral per jutjar dits fets s’havia de celebrar ahir, però a petició de la defensa, es va acabar ajornant de nou. I és que ja es va realitzar una primera suspensió del judici al 2014, quan l’acusat va adquirir els serveis d’un nou advocat i aquest va demanar ajornar la vista per poder-se posar al dia de tota la documentació.



La defensa vol la suspensió / Abans d’iniciar el judici que havia de tenir lloc ahir, la defensa va demanar que se suspengués la vista oral al·legant que està preparant un peritatge i que encara no l’ha pogut finalitzar per qüestions «econòmiques i de temps». Tanmateix, l’advocat va demanar la nul·litat de les acusacions destacant que el procediment que s’havia seguit a l’hora de custodiar les proves del cas i de prendre declaració a l’acusat no havia estat l’adient. Unes qüestions que la Fiscalia va rebatre i per les quals no creu que s’hagin de retirar els càrrecs.



A més, l’advocat defensor va destacar el fet que des que l’acusat va fer la denúncia de la troballa dels correus (al 2005) fins que la fiscalia finalment va interposar una denúncia contra el mateix van passar entre un i dos anys. Un període que la defensa no entén, i és que si hi havia intenció d’obrir diligències contra l’acusat «s’hauria d’haver fet abans».



Amb tot, el Tribunal va decidir posar una nova data pel judici, el 28 i 29 de març, doncs es preveu que aquest duri fins a dos dies.