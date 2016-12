El servei de telefonia es veu afectat per les obres de millora

Andorra Telecom va enviar ahir un missatge de text als seus clients informant-los sobre uns «treballs de millora» que s’estan realitzant aquesta setmana a la xarxa de telefonia fixa de la parapública. Segons va detallar l’entitat, dites actuacions poden causar alguna que altra interrupció «puntual» al servei durant els propers dies.



Per aquest motiu, alguns clients d’Andorra Telecom van poder notar ahir errors en el servei o talls. De totes maneres, la parapública va demanar en els missatges enviats que en cap cas s’apaguessin els dispositius AT durant la nit d’ahir. Tanmateix, l’entitat va demanar disculpes per les molèsties causdes.