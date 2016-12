El conveni de l’agència tributària única està a caure

El tema estrella d’ahir a la reunió mensual de cònsols, que va tenir lloc al Comú d’Ordino, va tractar sobre la presentació i debat de l’esborrany corresponent al conveni de col·laboració entre les corporacions locals i el Govern per tal de donar forma d’una vegada per totes a l’Agència Tributària única.



Ara aquest esbós, creat pel Govern, és en mans dels cònsols, que tenen uns dies per analitzar-lo, valorar què sobra i/o què falta, i al llarg d’aquesta setmana o la vinent com a molt tard, es tornarà a fer una reunió entre les dues parts per acabar d’adaptar-lo al gust de tots i procedir ja a la signatura. «Abans del 2017 ja estarà fet», va recalcar l’amfitrió de la reunió i cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés.



El mandatari ordinenc va explicar que un cop se signi el conveni restarà tractar els temes tècnics per acordar la forma i les condicions d’incorporació a aquest organisme, que està previst que es posi en marxa a finals de l’any 2017 o principis del 2018.



El cònsol major de la Massana, David Baró, va recordar que les taxes són diferents a cada parròquia i que per tant es fa difícil «unificar els tributs de tots els comuns en un» i que ara per ara la idea és respectar l’autonomia de les dues parts, Govern i comuns, ja que «hem de ser eficients i buscar la fórmula que funcioni». En aquest sentit, tampoc s’ha determinat el personal que aportarà cada administració. «És un punt important, però estem en negociacions i no hi ha res aclarit», va indicar Mortés.



En tot cas, Baró va deixar clar que engegar l’Agència Tributària única dependrà en gran mesura de la part legislativa del procés, ja que és el Consell General qui ha d’aprovar la llei. La llei, però, serà el darrer pas d’un procés al qual li queda un any com a màxim per convertir-se en una realitat.