Una comissió se centrarà en el projecte de gestió del cens caní

Un punt de gran importància dels nou que es van tractar en la reunió de cònsols d’ahir va ser el del projecte de gestió del cens caní per ADN. I segons va assegurar David Baró després de la trobada, s’ha creat una comissió de treball que se centrarà en avançar en un tema que ha d’acabar derivant en una llei.

El líder de la Massana va indicar que a partir del gener –possiblement després de les festes de Nadal– s’iniciaran les reunions pertinents per avançar en el procés legislatiu fins deixar-lo a punt, sense la pressió de tenir cap data fixada.



Amb tot, els cònsols de les valls del nord van deixar clar que en cap cas es variarà res de la legislació actual pel que fa referència al pagament de l’anàlisi del gos per ADN per poder censar-lo, que anirà a càrrec del propietari i que suposarà una despesa d’uns 30 euros. Una mesura aprovada per consens el mes passat entre els comuns i el Govern que va aixecar polèmica a les xarxes socials i que ha engegat una recollida de signatures. Cal recordar que són 7.000 el gossos que actualment estan censats al Principat i el cost per l’anàlisi de l’ADN ascendiria a uns 210.000.